El municipio de Capital comenzó con la prestación de un nuevo servicio para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos en plena pandemia. Se trata de la capacitación gratuita en el uso de dispositivos tecnológicos para que puedan prevenir estafas. La misma está destinada principalmente a personas con discapacidad y a adultos mayores, pero también a quienes no saben usar Internet. En esta propuesta también participan la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia y el Banco San Juan que aportan material y capacitadores respectivamente.

Marcela Carranza, al frente de la Dirección de Discapacidad de Capital, dijo que durante la cuarentena se registraron varios casos de personas con discapacidad y adultas mayores que fueron víctimas de violencia financiera o económica al no saber usar la tarjeta de débito, instrumento cuyo uso se incrementó por la pandemia. Este fue el motivo principal para poner en marcha la capacitación tecnológica gratuita. "A muchas de estas personas les faltaba plata de su cuenta o les aparecía un préstamo que no solicitaron. Lo hizo algún familiar o alguien que les manejaba la tarjeta de débito porque ellas no sabían hacerlo. Por eso quisimos capacitarlas en uso de computadora, celular, Internet y cajeros", dijo Carranza.

Esta capacitación, dijo la funcionaria, está destinada a todas las personas que no saben usar estos dispositivos e incluye clases teóricas y prácticas para que aprendan a crear un homebanking, a pagar servicios de manera online y, de la misma manera, solicitar turnos y concretar otros trámites. Con esto el municipio también se busca incentivar a los vecinos a que salgan lo menos posible de sus casas y se mantenga el distanciamiento.

Las clases se realizan dos veces a la semana, de 14 a 15, y tanto en una sede fija como de manera itinerante. "La sede principal de la capacitación es en la planta baja del edificio municipal. Elegimos este lugar porque tiene un cajero automático del Banco San Juan donde los alumnos pueden hacer la parte práctica. Pero, también estamos recorriendo los diferentes distritos del departamento para poder llegar a más vecinos. La última clase se dio e Trinidad", dijo la directora de Discapacidad. Las clases son con cupo limitado.



Inscripciones

Para participar de la capacitación gratis que ofrece la Municipalidad de la Capital en el uso de dispositivos tecnológicos a fin de evitar estafas, hay que inscribirse previamente llamando al 4217892 ó 4226860 (interno 104). También se puede hacer a través de un mensaje de Whatsapp al 2644882809.