En el Aprender. Los alumnos que fueron evaluados en el Operativo Aprender reclamaron que les enseñaran educación sexual en las escuelas.

Se dio a conocer que el Consejo Federal de Educación aprobó que la Educación Sexual Integral (ESI) deberá ser obligatoria en las escuelas de todo el país. Es decir, habrá contenidos relacionados a este tema que los estudiantes deberán aprender y aprobar como en cualquier otra asignatura. En este contexto, el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, dijo que en San Juan se comenzará con una especialización para que los docentes puedan enseñar esta materia. Se trata de un postítulo que será dictado en la Escuela de Familia, que depende de Educación, y será gratuito para los docentes que se postulen. Esta capacitación arranca el próximo 17 de abril. "Cuando tengamos en San Juan los primeros egresados de este postítulo comenzaremos a dar curso a lo que aprobó el Consejo Federal", dijo De los Ríos.



El postítulo en Educación Sexual tendrá una duración de 4 cuatrimestres y se espera que en 2019 estén los primeros egresados. "Cuando tengamos los profesionales se modificarán los planes de estudios para incluir esta nueva materia", agregó el ministro y dijo que debido a este cambio se deberá nombrar a nuevos docentes. Sobre los contenidos que los docentes aprenderán en esta especialización desde el ministerio no dieron detalles. Según la resolución ministerial algunos de los contenidos que serán dictados son: aborto provocado; acoso; abuso; trata de persona; embarazo adolescente; sexualidad, su significado y su fin; perspectiva de género, origen, evolución y propuestas actuales; entre otras temáticas. Justamente algunos de estos temas fueron pedidos por los alumnos que evaluaron en el Operativo Aprender 2017.



"Se trabajará con una perspectiva amplia y siempre con prudencia. Son temas que si bien hay una necesidad social de trabajarlos, hay algunos papás que no acuerdan que se toquen estos temas tan libremente en las escuelas", dijo, por su parte, Eugenia Gutiérrez, la secretaria de Educación.



A nivel nacional, la ley que implementaba la ESI fue aprobada en 2006, sin embargo actualmente esta temática no está dentro de la currícula. Según el ministro se enseña educación sexual a través de talleres o capacitaciones en algunas escuelas y de manera transversal en algunas otras materias; como por ejemplo, en biología las partes del aparato reproductor. "Así se seguirá trabajando hasta que tengamos los primeros docentes que terminen el postítulo", dijo De los Ríos y recordó que en las escuelas sanjuaninas nunca se trabajó de manera integral, pues los cuadernillos que llegaron desde la Nación hace algunos años no fueron entregados a los chicos porque eran controversiales en algunas temáticas.