Que las plazas tengan padrinos para que estén en condiciones óptimas, que los chicos que estudian y no tengan recursos, puedan acceder a becas, que la sala de espera de Fundame sea reacondicionada y que se pueda contar con un consultorio móvil en el que se puedan hacer hasta audiometrías. Estos son algunos de los proyectos que la Municipalidad de la Capital trabajará con la Fundación “El Otro”, con la que ayer firmó un convenio de cooperación.



La Fundación busca conectar a las distintas instituciones con empresas para que estas trabajen bajo la esfera de responsabilidad social y realicen aportes económicos para mejorar la condición de vida de los que menos tienen.



Tras la firma de este convenio, que se hizo entre el intendente Franco Aranda y la representante de “El Otro”, Cristina López, las partes se comprometieron a colaborar para desarrollar una serie de programas entre los que están los educativos, mediante los que se otorgará becas a estudiantes y docentes, becas universitarias y deportivas, que contemplen además un programa de voluntariado por parte del beneficiado. Pero también contempla un programa de apadrinamiento de plazas. Este tendrá el objetivo de la recuperación y el mantenimiento de los espacios públicos. También se contempló un programa de salud, en el que se dispondrá de un trailer equipado con un consultorio y una sala de audiometría.



El intendente Aranda se dirigió especialmente al sector empresarial que acompañó ayer la firma del convenio. “Vamos a repartir una ficha de adhesión a cada uno para ver en qué proyecto quieren participar o no. El monto no es necesario que lo pongan ahora. Necesitamos trabajar en conjunto y esta es una muy buena oportunidad”.