Cáritas Parroquial de Cristo Rey, en Caucete, continúa trabajando para que más personas vulnerables tengan acceso a la salud. Con este objetivo pondrá en marcha un nuevo consultorio con atención gratuita para adultos. Este se sumará a los dos consultorios médicos solidarios que funcionan desde el año pasado para los niños, con la atención de un pediatra y un neumonólogo infantil que trabajan ad honorem. Este tercer consultorio abrirá sus puertas el próximo 15 de diciembre.

La crisis económica, los centros de salud saturados por la atención de pacientes afectados con trastornos respiratorios y el mal funcionamiento de algunas obras sociales fueron los principales factores que tuvo en cuenta Cáritas Parroquia de Cristo Rey para poner en marcha un nuevo consultorio solidario y para una franja etaria no contemplada. "Hasta ahora pusimos en marcha dos consultorios para atender gratis a los niños, pero vinos la necesidad de extender este servicio a los adultos que por diferentes razones no tienen acceso a la salud como corresponde ni tienen los recursos para una atención privada. Al igual que en la atención para niños, la consulta en el consultorio para adultos será a cambio de un alimento no perecedero, como valor simbólico, que Cáritas luego distribuye entre las familias carenciadas", sostuvo Alejandro Quiroga, director de Cáritas de Cristo Rey.

Especialidad. Gustavo Rodríguez es el neumonólogo que atiende gratis a los niños en Cáritas Cristo Rey.

Quiroga agregó que este nuevo consultorio estará a cargo de Sandra González, médica de Familia, y funcionará en la sede de Cáritas, al lado de la Parroquia Cristo Rey, en la villa cabecera de Caucete, como los demás consultorios solidarios. Y que la atención se realizará el primer jueves de cada mes, desde las 18,30, con turno previo que se debe solicitar por Whatsapp al 2644-505046. "La gente debe solicitar un turno por Whatsapp porque esto nos permite organizar las visitas de los pacientes para que no se superpongan o deban esperar por mucho tiempo en la sala", sostuvo Quiroga.

El director de Cáritas también agregó que no habrá superposición de atención, ya que el consultorio pediátrico a cargo de José Augusto funciona el último martes de cada mes, desde las 13; y el de neumonología, a cargo de Gustavo Rodríguez, lo hace los miércoles a partir de las 17.