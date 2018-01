Río Las Tumanas. En Valle Fértil, uno de los ríos que más creció fue Las Tumanas. Como en esa zona el puente está en construcción, el desvío quedó cubierto por el agua.

La tormenta del martes en la noche y madrugada de ayer se hizo sentir en la provincia. De hecho fue la que tuvo mayor saldo negativo en lo que va del año. Hubo familias que sufrieron daños en sus casas, varias rutas cortadas y hasta cortes de luz. Incluso hubo algunas actividades que debieron ser suspendidas y la lluvia casi le juega una mala pasada a la Vuelta a San Juan, que comenzó casi 2 horas después de lo previsto por las crecientes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de hoy estará inestable con nubosidad variable, sin embargo no se visibilizaban lluvias. Mientras que la temperatura máxima pronosticada es de 35ºC. La caída de agua fue tanta que dos viviendas (una de Angaco y otra de Chimbas) sufrieron grandes roturas en sus casas. Si bien no hubo evacuados, la directora de Emergencia Social, Mirtha Ormeño, dijo que estaban trabajando para poder ayudar a los damnificados. Mientras que una de las víctimas, Norma Castro, de Chimbas, contó que en medio de la lluvia una de las paredes se le agrietó en varios sectores y todo se le inundó. "Unos vecinos nos ayudaron a salir para que no pasáramos frío", dijo la mujer.

Damnificada. Norma Castro fue una de las damnificadas por la lluvia.

Sus vecinos le ayudaron a sacar agua de su casa.



Al igual que en las tormentas anteriores (ver Otras lluvias), otro de los saldos negativos fueron los cortes de rutas. Una de las zonas afectadas fue el sector de badenes en la ruta 40. En el ingreso a Mogna fue imposible pasar hasta el mediodía de ayer. Además en Valle Fértil las rutas fueron las más complicadas. De hecho, hasta ayer al cierre de esta edición, en la ruta 510 hubo al menos 6 cortes por los badenes. Sumado a esto, hubo varios cortes de luz.



Si bien desde Energía San Juan dijeron que no hubo problemas generales hubo interrupciones del servicio principalmente en Pocito, 25 de mayo, San Martín y Albardón.

En la Ruta 40. Los badenes de la Ruta 40 quedaron llenos de agua. El cruce fue peligroso.



* Pronóstico extendido

Según el Servicio Meteorológico Nacional el fin de semana no habrá lluvia. Las tardes estarán inestables y las temperaturas máximas de mañana y el sábado serán de 36´C y de 35´C, respectivamente.

OTRAS LLUVIAS

Una lluvia que mojó mucho

El 8 de enero cayó una importante cantidad de agua en Jáchal, Albardón, Angaco, San Martín y Caucete. En la misma jornada, el resto de los departamentos debieron soportar altísimas temperaturas.

Días pasados por agua

El 12 y 13 de enero la lluvia complicó el tránsito y hubo cortes de rutas. La tormenta hizo que descendiera bruscamente la temperatura. A pesar de la gran cantidad de agua no hubo familias afectadas.

Calingasta, el más afectado

El 10 de enero una importante lluvia afectó a Calingasta. Unos 50 autos quedaron varados por la lluvia en la ruta por más de 10 horas. Además hubo 2 familias autoevacuadas en ese departamento.

Varias rutas con cortes

El 21 de enero otra vez la lluvia cortó las rutas. Vialidad Nacional trabajó incansablemente para dejar nuevamente habilitados varios puntos de la Ruta 40. La zona de acceso a Mogna fue una de las dañadas.