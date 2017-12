El sorteo "consuelo" para aquellos que durante el mes de diciembre no tuvieron suerte al jugar a la quiniela viene recargado. Por ser el último del año la Caja de Acción Social realiza un sorteo extraordinario y hay casi un millón de pesos en premios: tres 0Km -un Renault Sandero y dos utilitarios Citroën Berlingo-, un smart TV, una heladera, un lavarropa, un lavavajilla, un equipo de aire, una cocina y un freezer son el lote al que podrán tentar suerte todos los cupones no premiados hasta el sábado 30 inclusive. Ese día, a las 20 se realizará el sorteo. Guillermo Ruiz, titular de la Caja de Acción Social, dijo que no es necesario estar presente, aunque por supuesto, invitó a todos los apostadores a presenciarlo. Agregó que ese día también se realizará la Cruzada Solidaria con importantes premios para las escuelas rurales que se inscriban en la pagina oficial: www.cas.gob.ar.



Pueden obtener un proyector led o un parlante activo con soporte.