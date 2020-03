Una de la madrugada. A esa hora comenzó a llover en 25 de Mayo y el calvario para la familia de Jesús Suárez y las otras 14 que se asentaron en el Callejón Cejas, en Santa Rosa. Todas viven en casas hechas de caña y barro, muy poco resistentes para soportar una lluvia de casi 10 horas como la que se registró en este departamento. "Acá llovió de la 1 a las 10 de la mañana y sin parar. Por la cantidad de tiempo y de agua que cayó los techos no aguantaron y comenzaron a filtrarse. Con mi señora estuvimos despiertos toda la noche para correr las camas y evitar que los tres chicos que tenemos se mojaran, pero no quedó ni un rinconcito del rancho donde refugiarnos. Nos terminamos mojando. Espero que los chicos no se enfermen", dijo Suárez.

El hombre también contó que tiene miedo de que "el rancho" se caiga porque la lluvia humedeció todas las paredes. De todos modos dijo que no abandonará su hogar. "Si nos vamos tengo miedo que nos roben las pocas cosas que tenemos. Si sigue lloviendo voy a llevar a mi señora y a los niños a la casa de mi padre, pero yo no me muevo de aquí. Hace mucho tiempo empecé a construir una casa de adobe más segura, pero por falta de plata no pude continuar. Trabajo en la cosecha y lo que gano nos alcanza apenas para comer y comprarles zapatillas a los niños. Encima, con esta lluvia no podemos entrar a cosechar y por lo tanto no cobramos. Esto me preocupa mucho", concluyó Suárez.



Despeje vial



Ayer, como consecuencia de la lluvia, quedó intransitable el acceso a Ullum por Ruta Provincial 60 debido a la bajada de agua por el badén de La Travesía. Personal de Vialidad Provincial trabajó durante la mañana para despejar el camino



Pronóstico



Según las estimaciones realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26. Pero no habrá lluvia sostenida, sino tormentas aisladas durante la tarde-noche.