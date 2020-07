Zonas agrestes. Algunas huellas están llenas de malezas, sin embargo los vehículos igual intentan atravesarlas para entrar ilegalmente.

Hace unas semanas San Juan intensificó los controles en el ingreso a la provincia y comenzó a buscar los caminos alternativos que son usados por personas para entrar ilegalmente. En este contexto, Diego Morales, jefe de Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS) dijo que hasta el momento ya identificaron más de 15 huellas en los alrededores de los tres corredores seguros que hay en San Juan (ver aparte) y que el 70% de ellas están al sur. En el mismo sentido dijo que el 87% de las personas detenidas en esos accesos venían desde Mendoza.

Debido a que constantemente detectan gente ingresando de manera ilegal, el trabajo policial se endureció. De hecho, durante los dos últimos días 5 personas fueron encontradas en distintas huellas queriendo llegar a San Juan desde Mendoza, caminando, en camionetas y hasta en bicicleta.

Según Morales el trabajo de identificación de caminos alternativos se realiza con la ayuda de personal de la Secretaría de Ambiente, de diferentes divisiones de la Policía de San Juan como la Montada, efectivos policiales de los departamentos, personal de las municipalidades y hasta baqueanos. Hasta el momento detectaron en el sur de San Juan (en Sarmiento) y al este de Ruta 40, la mayor cantidad de huellas o caminos ilegales. "Aproximadamente 7 caminos alternativos fueron encontrados en esa zona. Todos confluyen en algunas huellas particulares, que es donde se forman cuellos de botella. Ahí pusimos los nuevos controles", explicó y dijo que de manera estratégica ya dispusieron de 4 puestos nuevos para controlar, las 24 horas. A la vez comentó que la mayoría de esos caminos alternativos vienen desde Mendoza y que las personas que quieren cruzarlos hacen verdaderas "travesías". Morales explicó que son caminos totalmente agrestes y que la mayoría de las veces se necesita de camionetas preparadas para hacer estos recorridos. "La gente, por no pagar 14 días en un hotel, pone en riesgo su vida. Son caminos inseguros y en los cuales puede ocurrirles algo y no podrán conseguir ayuda. Esto, además de que se pueden encontrar muchos animales peligrosos", agregó el jefe de GERAS y dijo que al oeste de Media Agua, en la zona de Los Berros, detectaron 4 huellas más. "En esta zona, hay huellas que pueden ser bloqueadas y otras que no, porque son para el mantenimiento de la línea de alta tensión o porque son los ingresos a diferimientos y no podemos cerrar esos accesos", agregó el policía para ejemplificar las complicaciones que tienen al realizar este trabajo. A la vez, dijo que el resto de las huellas encontradas están en la zona de Valle Fértil o El Encón, que es por donde menos gente intentó entrar de manera ilegal.

"El 87% de las personas que entraron por estos caminos y que fueron enviadas a Flagrancia vienen de Mendoza. Y desde esa provincia hay una gran diversidad de huellas, algunas desembocan en Media Agua y hay otras que llegan hasta 25 de Mayo", agregó y dijo que hasta ayer había detectado 24 personas, de las cuales 21 venían de Mendoza. A la vez, explicó que salvo 5 casos que lo hicieron caminando, la mayoría entró a la provincia en vehículos particulares.

Recorridas. La Policía de San Juan y la Secretaría de Ambiente hace constantes recorridas para buscar los caminos alternativos.

Los 3 pasos seguros

En medio de la pandemia, el Gobierno habilitó los Corredores Seguros. Se trata de 3 puntos de acceso a la provincia en los que hay controles sanitarios para evitar la proliferación del Covid-19. Ellos son: Ruta 40 con control en San Carlos (une San Juan con Mendoza); Ruta Nacional 20 con control en El Encón (une San Juan con San Luis) y Ruta Provincial 510 con control en Bermejo (une San Juan con La Rioja). En estos pasos el horario de ingreso es a las 8, 15 y 23. En esos horarios los vehículos parten escoltados por personal de la fuerza policial hasta la Terminal. Allí, se les realizan los controles médicos previos a comenzar el aislamiento por 14 días en hoteles.