Mensaje. La gente que participó del abrazo simbólico al Hospital Rawson en contra de la legalización del aborto llevó carteles con mensaje de apoyo a los senadores que también se oponen a esta ley.

"Desde ya la Sociedad está en contra de cualquier modalidad de aborto, punible, clandestino, legal. Nos formamos para atender a este binomio madre-hijo y no vamos a romper nuestro compromiso". Lo dijo Pablo Antequeda, miembro de la Sociedad Sanjuanina de Ginecología y Obstetricia, y que representó a los más de 150 especialistas nucleados en esta organización que, en un 100%, no sólo se declararon en contra de la despenalización del aborto, sino que también dejaron en claro que, de aprobarse la ley en el Senado, no realizarán ninguna interrupción de embarazo. Ayer ratificaron esta posición durante el abrazo simbólico al Hospital Rawson que realizaron y que contó con la participación de unas 300 personas que concurrieron con banderas albicelestes y carteles a favor de las dos vidas.



Antequeda dijo que la Sociedad nuclea a más de 150 ginecólogos, casi un 100% de los profesionales de esta rama que hay en la provincia. Y que todos los asociados se niegan a realizar abortos. Aunque no descartó que otros especialistas lo hagan. "Queremos dejar en claro que esta es la postura de los ginecólogos y que la vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. Pero puede haber médicos de familia que decidan realizar los abortos, ya que también están preparados para hacerlo. Los ginecólogos no lo haremos porque consideramos que cosas como estas nos hacen involucionar. Otra vez se ha puesto en duda si el niño por nacer tiene o no derechos y si es o no vida, conceptos que ya estaban superados", dijo.



Ante la negación de casi todos los ginecólogos de la provincia de realizar abortos en caso de que se legalicen, surgió el planteo de cómo el Ministerio de Salud garantizará la prestación de este servicio. DIARIO DE CUYO quiso consultar sobre este tema a la ministra Alejandra Venerando, pero no contestó los llamados. Quien sí lo hizo fue Roberto Correa, secretario técnico de esta repartición, aunque se negó a dar una respuesta. "No voy a contestar porque no quiero trabajar sobre hipótesis, y menos sobre hipótesis que involucran la decisión de terceras personas, como a la Sociedad de Ginecología. Es una pregunta que no puedo contestar con facilidad, así que vamos a esperar que los acontecimientos decanten y una vez que se produzcan los hechos ahí contesto", sostuvo.



Frases como "Llenaremos las cárceles de médicos si es necesario" y "Los médicos decidimos que no cuenten con nosotros para matar a nadie" se repitieron a lo largo del abrazo simbólico que contó con cientos de personas que se convocaron para defender la vida, en una jornada cargada de fuerte simbolismo en ese sentido en la provincia.



Entre los asistentes a la manifestación hubo personal médico tanto del Hospital Rawson como de diferentes clínicas privadas, estudiantes de Medicina, médicos residentes, familias completas, alumnos de colegios secundarios y religiosas de diferentes congregaciones. Todos gritaron "¡Sí a la vida!".

Disputa cabeza a cabeza



El próximo martes se tratará el proyecto de ley sobre el aborto seguro, legal y gratuito en la Cámara de Senadores. El texto se tratará en tres comisiones, (la de Salud, de Justicia y de Asuntos Penales y la de Asuntos Constitucionales) y se votará durante una sesión que se llevará a cabo el 8 de agosto. Hasta ahora hay 12 senadores que no manifestaron su decisión.



Hasta el momento se sabe que hay 30 senadores que votarán a favor y 30 que lo harán en contra. Sin embargo todavía quedan 12 legisladores que aún no saben cómo emitirán su voto, por lo que ambas partes intentan convencerlos. La docena indecisa pertenece en su mayoría a representantes del interior, y dentro de este grupo hay siete legisladores que llegaron a su banca de la mano del peronismo y cinco radicales que lo hicieron junto con el interbloque oficialista de Cambiemos.