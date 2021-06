San Juan vivió ayer el día más frío desde que comenzó el otoño. En la calle fue común ver a la gente con gorro de lana, guantes, bufanda y grandes camperas. Lo extraño fue que, dentro de muchos edificios, comercios, vacunatorios y el transporte público la gente se vistió igual. Es que fue una de las únicas formas de pasar el frío. Esto, porque la ventilación para evitar los contagios de coronavirus se respeta en casi todos estos lugares. Mientras que en los colectivos es donde menos se aplica la ventilación.

Con 3 grados bajo cero la mañana de ayer fue dura. El frío pareció calar los huesos por momentos y una brisa helada hizo que los abrigos no fueran suficientes. En el interior de los edificios como el Centro Cívico, el Registro Civil y algunas dependencias municipales la baja temperatura se hizo sentir de igual manera que en las veredas. Las ventanas y puertas abiertas hicieron que esa brisa se colara por todos los rincones y la calefacción no dio abasto. Incluso, por momentos, algunas personas cerraron las puertas, pero fueron advertidos por el personal de seguridad para que las dejaran cómo estaban: abiertas. "Vine a hacer unos trámites a Rentas y me sorprendí cuando abren las puertas para ventilar todo. El frío se vuelve tan duro como afuera, pero tenemos que acostumbrarnos a salir más abrigados porque ventilar es fundamental y me parece bien que lo hagan", dijo Roberto Fernández.

Los colectivos también deben tener ventanillas abiertas para asegurar la ventilación cruzada. Sin embargo, no todos lo cumplen y según algunos choferes es culpa de los pasajeros. Durante una recorrida que realizó DIARIO DE CUYO por las paradas del microcentro, la mayoría de los pasajeros admitió que no abre las ventanillas o que las cierra para evitar la entrada del aire frío. "Yo prefiero ponerme la capucha de la campera, una bufanda bien grande y guantes, antes que contagiarme covid", dijo Marisa Femenía, pasajera de la línea 33, mientras que otros sanjuaninos comentaron que a pesar de que son mal vistos por los demás pasajeros ellos optan por abrir un poco la ventanilla.

Abrigados. En los colectivos los pasajeros viajan bien abrigados, porque algunos llevan las ventanillas abiertas y deben aguantar el frío.

Donde casi todos respetan la ventilación es en el comercio y en los centros de vacunación covid. En el microcentro, las puertas que dan a la peatonal se encuentran casi todas abiertas. Acurrucados, con una taza de café caliente bajo el mostrador y hasta con el mate algunos tratan de sobrellevar el frío. "Hay días que es insoportable el frío, pero ventilar es lo que recomiendan y hay que cumplir", dijo Milagros Bueno, de un local donde venden accesorios para celulares. Mientras que desde otros locales dijeron que otra estrategia es mantener las puertas cerradas y abrir dos o tres veces por mañana. Por otro lado, en los vacunatorios tienen las puertas abiertas de par en par. En el estadio Aldo Cantoni, por ejemplo, a pesar de tener la calefacción prendida adentro se siente el aire frío que circula. De hecho, muchas personas que esperan su dosis buscan sólo dejar al descubierto un brazo por el frío. Incluso, los vacunadores comentaron que toman café bien caliente para pasar el frío y que debajo del equipo de protección personal, la mayoría lleva ropa térmica.

CLAVES

Ventilación cruzada

La ventilación cruzada en espacios cerrados es fundamental para evitar contagios de coronavirus, según especialistas. Se trata de generar corrientes de aire natural que permitan ventilar el ambiente y renovar el aire de oficinas, casas, aulas, autos y colectivos.

Aerosoles

Según los especialistas, ventilar es una medida muy efectiva porque evita que se acumulen aerosoles que despiden las personas al respirar en el aire y reduce el riesgo de tener un evento de supercontagio. Es decir, cuando una persona contagia a otras, incluso manteniendo la distancia.

En los colectivos

Lo ideal es que la ventilación se haga de manera cruzada. Es decir, que se realice la apertura de puertas o ventanas que estén ubicadas de manera opuesta. En San Juan, desde mediados de abril deben tener sus ventanillas abiertas al menos 10 centímetros (ventanilla por medio, al menos).