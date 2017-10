Todo cerrado. En la casa de la madre, las puertas y ventanas permanecen cerradas y la familia se ve poco. Sólo salen a la calle en contadas ocasiones.

El sábado pasado un caso revolucionó a la Comisaría 2da de Concepción. Una pareja de adultos llegó con un conflicto: ninguno quería hacerse cargo de su hijo de 2 meses. En ese momento, intervino personal del 102 y el bebé quedó al resguardo del Estado, en una residencia de la Dirección de la Niñez. Ahora, a 5 días de que se inició este polémico caso, desde Niñez dijeron que la mamá del bebé aseguró que ella quiere hacerse cargo de su hijo. De hecho, comentaron que va dos veces por día al hogar del Estado a amamantar a la criatura. Esto fue ratificado por una tía del bebé que aseguró que su hermana ayer estaba en el hogar con el nene. "No hay prohibición para que ella lo vea. La madre expresó la voluntad de hacerse cargo del bebé. Por el momento, eso no es suficiente para reincorporarlo a su familia", dijo Marcelo Bartolomé, el director de la Niñez y comentó que aún no se decidió nada sobre el futuro del niño y que hasta el momento no se piensa en la posibilidad de que el bebé sea adoptado por otra familia.

Desde la familia de la mujer mostraron mucho hermetismo y no dieron declaraciones.

A pesar de que en un primer momento se habló de abandono aparente, Bartolomé dijo que esta situación fue descartada. "No estamos ante el abandono, sino ante una medida excepcional. Ellos no decidieron dejar el bebé, sino que nosotros lo retuvimos para evaluar la situación de los padres e incluso de la familia extensa. Estamos entrevistando hasta los vecinos. Con esos informes nosotros evaluaremos si se puede restituir a los papás o no", explicó Bartolomé y dijo que al no ser un caso de abandono pueden tardar hasta 6 meses en definir el futuro del niño (ver aparte).



Según lo que se pudo reconstruir con algunos vecinos y personas que conocen a la mamá del bebé, la familia materna es muy tranquila. Dicen que hace poco más de 1 año y medio vive en la villa Del Piojo en Chimbas y que se trata de gente que no se mete con nadie. Al parecer, la mamá del bebé llegó a ese vecindario desde Albardón y vive justo al lado de su primera exsuegra, que sería la abuela de las hermanas más grandes del bebé. Esta mujer tiene además un niño más con otro hombre y por último el bebé de la comisaría que es de otro progenitor.



En cuanto a la relación de la mujer con el papá del bebé, dicen que se veía normal. "Salían juntos hasta hace poco. Según lo que sabemos nosotros el hombre un día llegó y le dijo que no quería hacerse cargo porque tiene otra familia y eso la descolocó a ella. Dicen que lo que la mujer hizo fue por despecho", dijo una persona que vive cerca de la casa de la mamá en cuestión. A la vez, otros vecinos dijeron estar sorprendidos porque ella siempre se mostró como una buena madre con el resto de sus hijos. En el mismo sentido, Bartolomé aseguró que tanto el bebé que ellos le quitaron, como los demás hijos están en buen estado de salud. "No se detectó ninguna situación de riesgo hasta el momento. Además, en nuestros registros no tenemos intervenciones previas en esta familia. Este dato no es menor", dijo Bartolomé y explicó que si bien estos antecedentes familiares no son estrictamente favorables, es algo que le suma a la madre del bebé.



En cuanto al papá del pequeño, Bartolomé dijo que también está siendo investigado y agregó que no podía "dar demasiados datos" sobre el interés o no del padre de responsabilizarse de su hijo.

Claves

Figura legal

Según Bartolomé la figura de este caso es "medida excepcional". El Código Niñez indica un plazo de 90 días para solucionar el problema que dio origen a la medida. Ese plazo se puede extender 90 días más.

Sin prohibición

Al tratarse de un caso de medida excepcional la madre no tiene ninguna prohibición legal de ver a su hijo. De hecho en estos casos se recomiendan las visitas para la evaluación que hace Niñez.

Renuncia

Otra figura es la "renuncia a la responsabilidad parental" (patria potestad). En esos casos la renuncia de la madre debe ser ratificada 45 días después del nacimiento para determinar la adoptabilidad.

Abandono

En el caso de la figura "abandono" el Código Civil prevé un plazo de 1 mes para definir el problema. Pasado ese tiempo el niño debe ser restituido a la familia o se debe dictar la adoptabilidad.