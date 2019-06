Participación. Monseñor, Jorge Lozano, presidió ayer la celebración de Corpus Christi que se realizó en la Catedral. No sólo celebró a misa, sino que también encabezó la procesión portando la Custodia del Santísimo Sacramento.

Ayer, la postal en la Iglesia Catedral desconcertó un poco a los feligreses que asistieron a la tradicional misa y procesión para la celebración de Corpus Christi. El fundamento: la poca cantidad de participantes respecto a años anteriores. Es que este año, monseñor Jorge Lozano decidió descentralizar esta actividad para que se realizara en todas las parroquias principales de los diferentes departamentos y no sólo en la Catedral. Así, menos de 400 personas participaron de la celebración en esta iglesia, mientras que en años anteriores lo hicieron unas 4.000. Esta fiesta está destinada a celebrar la institución de la Eucaristía.



Estaba a punto de comenzar la celebración y en la Catedral sobraban los bancos vacíos. Pero justo en el momento que monseñor Lozano se hizo presente en el templo, ingresó un contingente de estudiantes de Tucumán. Fueron unas 60 alumnas de 6to grado del Colegio Los Cerros que llegaron a San Juan de viaje de egresados y quisieron participar de esta celebración. Con su presencia se completó la capacidad de los asientos. Y quedaron unas 20 personas de pie.

Bienvenida. Antes de comenzar con la celebración, Monseñor saludó y le dio la bienvenida a las alumnas del Colegio Los Cerros, de Tucumán.

Andrés Riveros, uno de los sacerdotes de la Catedral, explicó que este año Monseñor decidió descentralizar la celebración de Corpus Christi para que la gente de los demás departamentos no tuviera que movilizarse hasta esta iglesia. Agregó que esta decisión fue para priorizar la movilización de fieles para el próximo sábado al Estadio Cantoni, ocasión en la que se realizará la Ordenación Episcopal de Fray Carlos María Domínguez, quien fue designado obispo auxiliar para la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo.



Ayer, durante la celebración de la misa, Lozano hizo referencia a la ordenación de Domínguez. Dijo "el próximo sábado 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, vamos a tener otro obispo en San Juan, y tenemos que vivir este hecho con mucha alegría".



Debido a la poca cantidad de gente, en comparación con años anteriores, la celebración de Corpus Christi se hizo más rápida. Sobre todo en la parte final que incluyó la procesión con la Custodia del Santísimo Sacramento por alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Como la mayoría de los fieles que ayer asistió a la Catedral estaba conformada por adultos mayores, muchos optaron por no participar de la caminata por cuestiones de salud.



Es por este motivo que no hubo demoras para organizar la salida de la procesión que se hizo inmediatamente después de terminada la misa. En otras ocasiones, la organización y salida de la procesión demoraba al menos 20 minutos.



Pese a la poca gente que peregrinó, la fe no decayó. Los fieles rezaron con devoción durante todo el trayecto de la caminata.

Los fieles. La mayoría de los fieles que participaron de la celebración en la Catedral tenía más de 50 años. Muchos no participaron de la procesión.

Por la salud



Ayer, los feligreses que padecen celiaquía y que asistieron a la misa en la Catedral, también pudieron comulgar. Formaron fila al costado izquierdo del altar para tomar una hostia sin TAC o beber un sorbo del cáliz, acción que está permitida en casos especiales.



Por el Santo Patrono



Entre los fieles que asistieron a la Catedral repartieron estampitas con la imagen de San Juan Bautista y una oración para rezarle. Fue para invitarlas a participar hoy de la misa, procesión y fogata en su honor. Las actividades iniciarán a las 19 en esta iglesia.

La santa misa

40

minutos duró la misa que celebró ayer el obispo por Corpus Christi. Años anteriores duró más de una hora por los miles de fieles que formaban fila para tomar la hostia.