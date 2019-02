Turistas que llegaron de Buenos Aires

Nicolás Espíndola y Micaela Almazán visitaron San Juan para disfrutar de sus vacaciones de verano. Son de Buenos Aires y quedaron sorprendidos por la cantidad de montañas que se puede ver desde el Campanil de la Catedral. "Es muy económica la entrada y eso está buenísimo", dijo Nicolás, sorprendido.

Mientras suenan las campanas de la Catedral, la gente asciende por el ascensor para ver la ciudad desde la altura. Esta postal se repite varias veces por día ya que, según las autoridades de la Municipalidad de la Capital, este sitio es visitado por unas 150 personas por día, en promedio. El Campanil de la Iglesia Catedral fue inaugurado hace poco más de un mes y ya es un éxito. Desde Capital comentaron que se volvió uno de los lugares estrella de las vacaciones de verano.



El Campanil de la Catedral abrió sus puertas el 22 de diciembre y desde ese momento es uno de los lugares más visitados por los turistas. Abre sus puertas en la mañana y en la tarde y en promedio recibe a 150 personas por día, muchas más de las que se esperaba. Es decir, ya recibió más de 6.000 visitas.



"Subí al campanil cuando era niño y nunca más. Ahora vuelvo a subir con mi hija y estoy muy contento de poder tener esta posibilidad", dijo Cristian Castro, un sanjuanino que vive en Rivadavia y que disfrutó de una jornada de paseo en familia. Al igual que él, muchos sanjuaninos que no pudieron salir de la provincia llegaron hasta el Campanil. Pero los paseantes locales no son los únicos que visitan esta joyita sanjuanina, las personas de otras provincias y países también llegan a este punto de la ciudad para ver el centro desde las alturas. "Vine con mi señora y mis dos hijas. Quedamos sorprendidos porque se ve todo muy lindo y nos dimos cuenta lo cerca que están de las montañas. Además, otra de las cosas lindas que tiene este lugar -por el Campanil- es que es accesible para entrar con toda la familia", dijo Emanuel Luna, que es de Santiago del Estero.



Tras permanecer cerrado durante 3 años y medio el campanil volvió a abrir sus puertas hace poco más de un mes. Para que volviera a convertirse en una atracción la Municipalidad de la Capital invirtió 2,5 millones de pesos.



En este lugar se hizo la consolidación del edificio que estaba muy deteriorado. Reforzaron especialmente los pasantes de la escalera y los escalones, que sirven para casos de emergencia porque la idea es que la gente se traslade en el ascensor que también es nuevo. Mejoraron el enrejado de la parte superior y pintaron toda la estructura interna. También cambiaron por completo la instalación eléctrica tanto del exterior como del interior. Además, el ascensor tuvo que ser reemplazado porque el anterior no estaba habilitado para transportar personas. Al mismo tiempo, cambiaron los motores, las líneas y todo el cableado. Esto se hizo para cumplir con todas las normas de seguridad exigidas. El campanil abre sus puertas de 9 a 13 y de 17 a 21, todos los días. Los interesados en subir deben comprar los tickets en el Teatro Municipal, ubicado en calle Mitre, entre Mendoza y General Acha.

Entrada

30 pesos cuesta la entrada general para subir al Campanil de la Catedral. Mientras que la entrada para los jubilados y niños menores de 12 años es de 15 pesos.

Capacidad

15 personas como máximo pueden permanecer en la parte superior del Campanil de la Iglesia Catedral. El ascensor tiene una capacidad para 5 personas por viaje.