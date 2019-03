Cerrado. Los turistas que ayer se acercaron al Campanil para tener una vista panorámica de la ciudad, se encontraron con la novedad que no podían acceder al mirador.





El Campanil de la Catedral no funcionó ayer con normalidad y su mirador estuvo inhabilitado para el público, por razones eléctricas. Si bien desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan afirmaron que aguardan que la situación esté para hoy normalizada, el origen de la clausura tiene versiones encontradas.



Es que desde Energía San Juan, off the record, una fuente aseguró que el verdadero problema es que hubo corte de suministro eléctrico por falta de pago de la boleta. Con esa versión coincidió una fuente de la Iglesia Católica sanjuanina, que también pidió reserva de nombre.



“Eso es mentira”, fue la respuesta de la secretaria de Turismo y Cultura del municipio capitalino, Karen Achilles, quien sostuvo que si bien hubo “un problema en la electricidad, los electricistas ya están trabajando y no es complicado. Pero como el ascensor es nuevo, al igual que toda la instalación, es que tiene garantía. Por eso hay que cerrar para hacer las cosas bien, porque si se rompe el ascensor se pierde la garantía”. El ascensor, con capacidad para 6 personas, fue uno de los ítems principales en el acto de inauguración de obras de remodelación del Campanil, que realizó el municipio el pasado 21 de diciembre. En el sector del mirador, que se eleva a 33 metros, se reemplazaron las rejas frontales por paneles de vidrios laminados en paños fijos con estructuras metálicas y de aluminio. También se colocaron en las puertas nuevos vidrios de seguridad. Los trabajos incluyeron la renovación completa del sistema eléctrico incluida la iluminación de escalera y pasillos.



Achilles afirmó que de no mediar una sorpresa, hoy ya estará nuevamente en funcionamiento. Y para reafirmar que se trató de un problema eléctrico es que “recién hoy al mediodía (por ayer) lo cerramos, a las once y treinta. Esta tarde (por ayer) no lo abrimos y mañana (por hoy) creo que ya va a estar”. A pesar de esa declaración, anoche desde la empresa distribuidora insistían con la versión de la falta de pago.



Remodelación



82 Días transcurrieron desde la inauguración de las obras para presentar el nuevo Campanil, que ayer cerró el mirador para el público.