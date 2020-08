Con los autos transitando a alta velocidad, los ciclistas ponen en riesgo su vida en algunas zonas del Conector Sur y de la Ruta del Sol. Ya sea para quienes hacen deporte o para quienes las utilizan por motivos laborales, resulta una odisea poder recorrer las ciclovías debido a los serios deterioros que presentan. Vialidad dijo que hará los arreglos, pero que aún no saben cuándo.

Esquivar esas bicisendas y elegir ir por la calle poniendo en riesgo la vida, ya se hizo costumbre para quienes deben movilizarse en bicicleta por estos sectores. Sobre todo en el Conector Sur, donde la mayoría de quienes la transitan lo hacen por cuestiones laborales. Allí, además de las zonas donde las raíces de arboles hicieron que se levantara el pavimento (como ocurre unos 20 metros antes de llegar a República del Líbano), el problema mayor se presenta en tres sectores donde directamente la ciclovía desapareció producto de obras que se hicieron.

Siempre por el lateral Oeste del Conector Sur, hay sectores en donde directamente no hay cemento. Pasando el puente de Avenida de Circunvalación, quienes van en bicicleta deben salirse por la calle ya que un tramo de 50 metros de ripio interrumpe la ciclovía. "Todos los días paso por acá a hacer los mandados, y para no salir a la calle tengo que seguir por la ciclovía con mucho cuidado para no caerme", comentó Guillermo Quiroga.

Pero ese lugar en donde se destruyó la bicisenda no es el único: unos 200 metros al Sur, entre las calles Loreto y San Lorenzo, también la ciclovía se interrumpe por unos 100 metros. Sandra Ríos, quien vive justo en esa zona, dijo que ya se hizo costumbre tener que asistir a personas que se caen de las bicis. Es que muchos optan por pasar ese tramo por la vereda, pero es angosta y para colmo está unos 20 centímetros por encima de la ciclovía, por eso más de una vez los ciclistas pierden el equilibrio y caen. "Es muy peligroso. No sólo bicicletas se caen, motos también", comentó. También se quejó Mariela Carrizo, quien en su bici debe salir a diario a comprar y por obligación debe atravesar ese sector: "Prefiero pasar caminando por esa zona, porque más de una vez se me pinchó la bicicleta si lo paso andando".

Más allá, casi en el final del Conector Sur, antes de llegar a Doctor Ortega, el tramo desplazado es aún mayor y son cerca de 200 metros los que no tienen cemento. Si bien hay una vereda, las bicicletas no pueden transitar por allí, pues camina gente y hay bocas de regadío de árboles que se presentan como obstáculos.

En tanto que en la Ruta del Sol que comienza desde el Hospital Marcial Quiroga y culmina en el Dique de Ullum, hay tramos también con roturas. Si bien esa zona es más bien utilizada por deportistas, mucho más desde que se flexibilizó el running y ciclismo, son pocas las bicicletas que se animan a pasar por allí. Zonas levantadas y sectores donde abundan las piedras y que representan un peligro para los ciclistas, son los principales inconvenientes. Sobre todo en la zona que va desde el Parque Faunístico hasta la ex Cerámica San Juan que es el tramo que mayor problemas presenta y que utilizan mayormente los runners.

Por su parte, desde Vialidad Provincial, su director Juan Magariños asumió la responsabilidad y dijo que ambas ciclovías serán refaccionadas. Desde ese organismo en ocasiones anteriores le solicitaron a los municipios que se hicieran cargo de las reparaciones pero finalmente serán ellos quienes actuarán al respecto. "En el Conector Sur se hicieron instalaciones de servicios como agua y cloacas y nunca más se hizo la reposición de las ciclovías. Por lo tanto en el proyecto de funcionalización que se está haciendo para esa vía rápida entrarán también el arreglo de las bicisendas", comentó Magariños, pero dijo que aún no hay plazos para esa obra.

El director de Vialidad también dijo que reparar las ciclovías de la Ruta del Sol es aún más complejo pero ya se trabaja para brindar una solución para los miles de deportistas que transitan por ahí. "La mayor complicación son las ondulaciones que se hicieron por el suelo, hay que hacer una intervención más profunda pero ya se están haciendo estudios para resolverlas", concluyó.