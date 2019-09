Sin atributos. Uno de los cambios para el año que viene tiene que ver con los atributos. Las ganadoras (Embajadora Primera y Embajadora Segunda) no serán coronadas, ni usarán capa como hasta este año inclusive.

Evolución. Esa será la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Y es justamente por esa temática que el año que viene el festejo de los sanjuaninos tendrá varios cambios. Uno de ellos, como anticipó de forma exclusiva DIARIO DE CUYO, es que no se elegirá más a la Reina, sino que se nombrará a una Embajadora, pues se busca dejar de lado la cuestión estética. En ese contexto, y buscando esta evolución en la elección, es que las candidatas deberán representar un proyecto (de instituciones o particulares, no de ellas mismas) que las llevará al mundo de la ciencia y la tecnología. "La idea es que los proyectos sean lo más novedosos posible. Vamos a hacer hincapié en lo tecnológico, científico y medioambiental", dijo Andrea Sánchez, coordinadora de Equipo de Producción de Embajadora (ex Comisión de Reinas).



Desde el Ministerio de Turismo no precisaron cuándo comenzarán las elecciones departamentales pero dijeron que lo más "factible" es que las inscripciones comiencen la semana que viene. En este sentido, Sánchez dijo que "cuando sea el lanzamiento de las fechas se anunciarán todos los detalles", pues aún hay cosas que no definen como por ejemplo qué pasará con los proyectos una vez que la Embajadora sea elegida.



Sobre el objetivo que tiene la presentación de los proyectos, la coordinadora de las Embajadoras dijo que se busca que las chicas promocionen estos proyectos (no saben aún cómo), y que esa representación sea tenida en cuenta a la hora de elegir a la nueva representante. Es por esto que se las capacitará en oratoria y se las incentivará a que estén en contacto con los proyectos para que sepan representarlos. Otro de los objetivos es que Turismo pueda apoyar a personas de todos los departamentos. "No habrá un proyecto ganador, sino que los 19 van a ser promocionados. Cómo los ayudaremos, eso será relativo a cada proyecto. Hay muchos que por ejemplo son dirigidos por niños y a ellos quizás no les podemos dar un apoyo económico. Entonces, les daremos equipamientos o capacitaciones", agregó Sánchez.

