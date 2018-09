Un boliche antiguo. Velvet es uno de los íconos de la noche de Rivadavia. Está ubicado en Meglioli e Ignacio de la Roza y funciona ahí desde hace años. Antes hubo otros boliches.

Hace un año, la Municipalidad de Rivadavia prohibió, a través de una ordenanza, la instalación y funcionamiento de boliches en las zonas más pobladas del departamento. A través de un decreto se indicó que no puede haber locales bailables dentro de la zona que está entre Cabot y Sargento Cabral (ex Coll) y entre Rastreador Calívar y Fray Justo Santa María de Oro. Y si bien algunos boliches que estaban ese radio cerraron sus puertas o cambiaron de rubro, hubo uno que siguió funcionando. Velvet, ubicado en Meglioli e Ignacio de la Roza, es considerado el último bastión de la zona prohibida, sin embargo ahora morirá. Es que la Justicia ordenó el cierre de este boliche, incluso luego de que los propietarios del local presentaran un amparo para seguir funcionando.



En septiembre del año pasado la Municipalidad dictó el decreto 2261-DE-2017 en el cual se prohíbe la instalación de locales bailables en el radio más urbano del departamento. A las pocas semanas de sancionada nueva normativa los boliches a los que se les vencían las habilitaciones comenzaron a cerrar, pues no fueron renovadas las autorizaciones. Sólo quedó funcionando Velvet. Sus dueños, tras una mediación con la Municipalidad y luego de que se les extendiera el plazo de manera extraordinaria, presentaron en la Justicia un amparo y siguieron funcionando hasta ayer incluso. El abogado de Velvet explicó que ellos presentaron el amparo porque consideraban que se violaba el derecho a trabajar, entre otras cosas.



"Este boliche funciona gracias a una cautelar impuesta por la Justicia. A todos los boliches le dimos plazo para que cambiara de rubro, porque podían convertirse en confitería, o que cerraran. Con ellos hicimos hasta una autorización extra, pero nunca llegamos a un acuerdo", dijo el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. El funcionario explicó que a fines de la semana pasada la Justicia falló a favor de la Municipalidad de Rivadavia.



"La Justicia decidió rechazar el amparo de los dueños del boliche y se levanta la cautelar, razón por la cual deberán cerrar", dijo Alejandro Ferrari, el abogado de la Municipalidad de Rivadavia.



Por otra parte Ferrari explicó que esta semana sabrán la fecha en la que el boliche dejará de funcionar.



La sanción de esta normativa municipal se dio luego de que la Municipalidad recibiera numerosos reclamos de vecinos que vivían cerca de los boliches instalados en esta zona. Los boliches fueron cerrando paulatinamente.







La otra vereda

"Presentamos un recurso administrativo en la Municipalidad para que no se aplique la ordenanza a este boliche porque lo que prohíbe es la instalación y Velvet funciona hace tres años", dijo Nahuel Ibaceta, el abogado de Velvet y agregó que ellos no tenían problemas con los vecinos de los alrededores.