Las clases de apoyo escolar son actualmente más cotizadas que nunca antes. E, incluso, se dan de una manera novedosa, pues no sólo sirven para reforzar algún conocimiento que los chicos no pudieron asimilar, sino que hasta tienen el fin de enseñar contenidos desde cero. Es que la falta de presencialidad en las escuelas cada día suma nuevos obstáculos para algunos estudiantes. En este contexto, las clases individuales a domicilio, y en algunos casos virtuales pero personalizadas, nacieron en la pandemia para aliviar las cargas económicas de algunos docentes y para tender manos a los papás que ya no saben qué hacer para que sus hijos hagan las guías.

La pandemia generó cambios en la mayoría de las personas. Los niños y jóvenes son algunos de los que se han visto más afectados por esta nueva forma de vida, sobre todo en lo relacionado a la educación. Es por esto, y también empujados por la crisis económica, que muchos docentes y jóvenes que estudian carreras afines a la docencia comenzaron con estas clases. "Los padres ya no saben qué hacer con los hijos y las guías escolares. Hay muchos que llegan desesperados pidiendo que los ayude porque los chicos ya no les prestan atención, porque no les hacen caso a la hora de hacer las tareas o porque ya no saben de qué manera enseñarles algunas materias", dijo Rocío Gómez, que es estudiante de psicopedagogía y que da clases de apoyo escolar a chicos de nivel inicial y de primaria. Al igual que ella, algunas maestras dijeron que los papás piden de manera urgente alguien que les ayude. "Enseño más que nada a chicos de primaria. Los papás recurren a nosotros porque trabajan y no pueden ayudar a los chicos con las tareas. En otros casos me expresan que no entienden y no pueden explicarles", dijo otra de las maestras que ofrece sus servicios por las páginas de compra y venta de Facebook.

Enseñarles a los más pequeño a leer, a sumar o a restar y hasta ayudarlos con las guías de las materias especiales como Tecnología, son algunas de las tareas que hacen las personas que dictan estas clases, que como mucho duran una hora. "A esta altura del año y sobre todo por la pandemia, todos estamos muy cansados y creo que eso hace que los padres ya no sepan qué hacer. Yo siempre di clases particulares, pero nunca tuve tantos alumnos como ahora. Hay muchos que tuve que rechazar porque me falta tiempo, porque además de eso doy clases en dos escuelas y en la facultad. Inglés es una materia difícil para muchos papás que no saben del idioma. Hay algunos que no pueden ayudar ni en cosas básicas", dijo Heidi Mathews que es profesora de inglés y comentó que tiene alumnos de todas las edades y que ella da clases de apoyo por Google Meet, no personalmente. Es que hay muchas maestras que van a la casa de los alumnos o que reciben en sus viviendas a los pequeños. "Recibo un alumno por hora porque no puedo juntarlos", dijo Laura Gómez, que estudia para ser profesora de Matemática, mientras que una docente de Caucete comentó que ella tiene alumnos en la mañana y en la tarde. "Son mis vecinitos y los papás hablaron conmigo para que les ayude con las guías. Hay algunos que vienen todos los días y otros algunas veces a la semana", concluyó.

Claves

Promoción

Muchas de las personas que dan clases particulares publicitan sus actividades y las materias en las que enseñan en las páginas de compra y venta de las redes sociales. Hay maestras particulares en casi todos los departamentos.

Tarifas

La mayoría cobra su trabajo por hora. Hay algunas que hacen promociones. Hay tarifas desde los 150 pesos hasta los 500 pesos dependiendo la materia. Algunas de las más costosas son Inglés, Química y Física.

El tiempo

Según las maestras el máximo de tiempo que los chicos están en estas clases es 1 hora. Ya sean virtuales o presenciales no se extienden más de ese tiempo porque consideran que se pierde la concentración.

Para todos

Hay docentes que brindan clases de apoyo escolar para todos los niveles. Incluso hay algunos que ayudan a estudiantes de diferentes carreras universitarias. La mayor demanda es para chicos de primaria.