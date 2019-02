Meses con el agua. En los sectores 1 y 2 del Barrio Felipe Cobas afirman que desde diciembre tienen problemas ya que aflora agua por un caño de agua potable roto o por una boca del sistema cloacal porque deja de funcionar una bomba.

Vecinos de los barrios cauceteros Felipe Cobas, Industrial y Guayaguas ayer se reunieron para comenzar a definir estrategias en conjunto que solucionen los problemas por aguas cloacales y potable que fluyen en calles y viviendas.



En la esquina de Córdoba y Galvarini aflora agua cloacal desde fines de diciembre, luego que se realizara un primer cambio de cañería, según los vecinos del sector 2 del Barrio Cobas. Francisco Flores señaló que el problema se origina cuando deja de funcionar alguna de las bombas que impulsan el líquido hasta la planta de OSSE por lo que éste ‘regresa’ y aflora por la boca de esa esquina. Patricia Escudero agregó que ya son 3 años los transcurridos en los que se suceden estos inconvenientes.



En tanto que Claudio Pereyra indicó que en el Barrio Industrial están padeciendo en muchas viviendas que surgen los líquidos desde las cámaras sépticas o se desbordan los inodoros al descargar el agua de la mochila, por citar los conflictos más usuales.



Los autoconvocados afirmaron que ya pidieron ayuda a OSSE, a la Municipalidad y hasta al Juzgado de Paz, por un problema que afecta a casi 2.000 personas.

Red colapsada. En el Barrio Industrial se llenaron de agua las zanjas que se realizaron para cambiar las cañerías de las cloacas. En las viviendas, aflora por las cámaras sépticas.



El presidente de OSSE, Juan Carlos Caparros, admitió que “es bastante complicada la problemática en Caucete”, y agregó que “si pregunta ‘¿Tiene la solución ya?’ No. Se está trabajando para llegar a ella’.

Caparros señaló que hay múltiples causas de los problemas mientras se realizan las obras del recambio de cañerías que alcanzará a 6.180 conexiones. El funcionario aclaró que el problema mayor es la rotura de caños de agua potable y también la existencia de napas freáticas muy superficiales. No obstante, reconoció que en ocasiones no funcionan como corresponde alguna de las bombas que impulsan los líquidos cloacales. “Surgen situaciones puntuales y vamos solucionando los problemas de una red colapsada”, agregó.