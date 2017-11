La cabina. Está en el corazón de la plaza Di Stéfano, detrás de la Terminal. Se pueden cargar

celulares y también sacar agua fría o caliente.

La plaza Di Stéfano se convirtió en el último tiempo en uno de los lugares más elegidos de la ciudad para hacer actividad física, a toda hora del día. En este contexto, la Municipalidad de la Capital buscó la forma de brindar un servicio extra para las personas que utilizan este espacio verde. Es por esto que colocaron una cabina solar que sirve para cargar el celular y que a la vez funciona como un dispenser que provee agua fría y caliente. Esta cabina es la primera de la provincia, y según Federico Noguera, de Planeamiento de la Municipalidad de Capital, planean colocar más, en otras plazas.



Noguera comentó que la cabina fue colocada en el marco de plan de mejora de la plaza que está detrás de la Terminal de Ómnibus (ver aparte). A la vez dijo que esta Estación Solar Multipropósito (nombre técnico de la cabina), tiene un valor aproximado de $175.000. Tiene la capacidad de refrigeración y calentamiento de 10 litros de agua por hora y tiene entradas USB para poder cargar cuatro celulares o cualquier otro aparto electrónico y funciona gracias a 3 paneles solares que tiene en la parte superior. "Si bien funciona con energía solar, la cabina también está conectada a la red eléctrica externa para casos en los que se quede sin energía", dijo Noguera y comentó que buscarán colocar otras en distintos espacios verdes de la Capital, sobre todo en las plazas que son más usadas para hacer deportes. En este contexto dijo que aún no tienen un plan definido de cuántas cabinas colocarán y dónde las pondrán. "En el departamento tenemos muchos espacios verdes que no tienen ni un bebedero y eso es muy necesario. Hace falta que la gente que se ejercita en estas zonas se pueda hidratar", agregó el funcionario y comentó que otro de los factores que llevó a que la primera cabina se colocara en esa zona es la cercanía con la Terminal de Ómnibus. Es que hay muchas personas que deben hacer trasbordo en San Juan y cuando llegan de noche o en la siesta no tienen muchas opciones para comprar agua fría o caliente.



Esta cabina comenzó a ser instalada la semana pasada y desde ayer está en pleno funcionamiento. De hecho, las personas que ayer corrieron por la zona se vieron sorprendidas por este nuevo aparato y todos quisieron usarlo, sobre todo el sector donde provee agua fresca.

Más mejoras en la plaza

Hace unos meses, la plaza Di Stéfano comenzó a ser remodelada para formar parte del Complejo Deportivo Urbano (junto al Skate Park y la pista de BMX). Uno de los cambios tuvo que ver con la instalación de juegos adaptados. Se colocó un trepador de diferentes formas y alturas, y un mangrullo que tiene una rampa para sillas de ruedas y hasta un tobogán adaptado para que lo puedan usar todos los chicos. Por otra parte, cambiaron la iluminación y hasta hicieron una pista de atletismo de 400 metros, con suelo apto para entrenamientos profesionales. Además, reemplazaron los aparatos de gimnasia que ya tenía la plaza.



Desde el municipio comentaron que este sector fue señalado hace unas semanas como uno de los principales blancos de vandalismo. En este contexto, comentaron que siguen tramitando la colocación de cámaras de seguridad para protegerlo.