Con nuevo formato, con otro nombre, con actividades en casa y programa de TV, lo que eran las colonias tradicionales finalmente se realizarán en enero y para unos 20.000 chicos y adultos mayores. "Verano en Casa" comenzará el 5 de enero y la novedad es que habrá tres jornadas presenciales en camping, aunque el uso de piletas por ahora no es prioridad debido a las medidas preventivas que se aplicarán por protocolo.

El ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, indicó que tras la solicitud del gobernador Uñac empezaron a trabajar a contra reloj para generar actividades de verano destinadas a los chicos. Así, el 14 de diciembre comenzarán las inscripciones a nivel municipal y vía online (la web se anunciará en los próximos días) y todo comenzará el 5 de enero, de martes a viernes.

Ahora bien, cuando los padres inscriban a sus hijos, en el formulario deberán informar si autorizan o no a participar de las jornadas presenciales. Estas serán tres, una por semana, y en camping o complejos deportivos (las sedes las elegirá cada municipio), con acciones recreativas y deportivas organizadas por los profesores. Los chicos deberán respetar distanciamiento social y si bien habrá desayuno ya no será en largas mesas como antes, a la vez que no habrá almuerzo, sino que entregarán viandas para el regreso. En ese contexto, el uso y juegos en las piletas por ahora no figura en los planes como prioridad. Si bien no está descartado, lo que evalúan por estos días es cómo desarrollar protocolos que no expongan a los niños a contagios. "Tomar la decisión de convocar a jornadas presenciales es un gran desafío que nos ha propuesto el Gobernador y será la primera experiencia de sociabilización de los chicos después del aislamiento, previo al comienzo de las clases", explicó Aballay.

"Verano en casa" tendrá en total 16 días. Las 13 jornadas por fuera de las presenciales se desarrollarán con actividades que los profesores pasarán vía Whatsapp (por cada docente habrá 30-50 niños); y para ello distribuirán dos kits, uno deportivo (con pelotas de fútbol, vóley, soga y conitos) y otro lúdico (juegos de mesa, block de hojas y lápices).

El hilo conductor de todo será un programa de TV (saldrá por aire, cable e internet), que se desarrollará en vivo de 10 a 11, de martes a viernes. En el set habrá juegos varios y por día llegaran allí niños de diferentes departamentos, para participar y ganar premios. Sin dudas que serán una colonia diferente, propia de la normalidad que impone la pandemia

>> FÚTBOL 5 / Se vienen los picaditos

En la lista de nuevas flexibilizaciones hay una muy esperada. Se trata de la posibilidad de volver a jugar en las canchas de fútbol 5, que por ahora sólo están habilitadas para los entrenamientos de chicos de 6 a 12 años. Si bien lo manejan con prudencia, las fuentes indicaron que los famosos "picaditos" vuelven desde el 15 de diciembre.

Fue a principios de octubre que las canchas de fútbol 5 reabrieron para el entrenamiento de chicos de entre 6 y 12 años, bajo estrictos protocolos. Las reuniones de autoridades y propietarios de complejos siguieron para tratar de habilitar a otros grupos y el juego, por lo que en los próximos días habrá un anuncio.