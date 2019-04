La manifestación. Luego de enterarse del memorándum que emitió la Jefatura de la Policía sobre la prohibición de animales que permanezcan en las comisarías, los proteccionistas decidieron manifestarse en contra de esa medida el jueves pasado frente a la Central, al considerar que representaba un abandono masivo de perros e incluso matanza.

La orden de la Jefatura de la Policía a todas las comisarías de trasladar a otros lugares a los perros que permanecen en sus recintos comenzó a ser ejecutada, aunque el procedimiento mantiene en estado de alerta a agrupaciones proteccionistas, ya que aseguraron que no pudieron constatar todavía si la salida de los animales se hizo a lugares que los contengan, por lo que el conflicto que surgió a mediados de semana tomó un nuevo rumbo.



Desde la Policía aseguraron que cumplirán con su compromiso de detallar a los proteccionistas los nuevos destinos de los perros que se "radicaron" en las sedes y aclararon que no han tenido tiempo de realizar todavía un primer informe escrito, debido a la cantidad de trabajo que se genera por las actividades de Semana Santa, y sí lo harán en el transcurso de estos días, como habían acordado en la reunión que mantuvieron el jueves pasado.

Si bien se realizó pacíficamente, la "sentada" en calle Entre Ríos consiguió llamar la atención, especialmente por la caracterización de Alicia, una de las manifestantes, como un can que necesita ayuda. Ambas partes dialogaron ese mismo día y llegaron a un acuerdo: los perros sólo serán desalojados si van a un sitio seguro, que les brinde todas las contenciones necesarias.



El lunes pasado, el subjefe de la Policía, Carlos Alfredo Castillo, firmó el memorándum 06/19 en el que se prohibía la permanencia de canes en dependencias policiales y el lavado de las movilidades en la vía pública.



El primer punto despertó el reclamo de agrupaciones proteccionistas, al considerarla una medida que provocaría un abandono masivo de animales, y lo manifestaron públicamente el jueves pasado. Ese mismo día, se llevaron el compromiso policial que los animales no serían abandonados sino que se los trasladaría a sitios seguros y que serían informados caso por caso.



La red de proteccionistas detectó que perros que ellos tenían identificados ya no estaban en esos lugares. Emilia Merino mencionó que en un video se ve a dos perros que son llevados de la comisaría 25, que ya no está una perrita de la 2da y de Santa Lucía Este, ya no está una perra con 10 cachorros. "Hay comisarías que parece que no hicieron caso a la nueva orden. Y no nos quisieron informar donde están", aseguró.

El secretario General de la Policía, Daniel Castro, indicó que hubo canes que ya fueron trasladados y que ninguno fue abandonado, sino que se encuentran en viviendas familiares. Aseguró también que se informará por escrito en estos días de todos los movimientos a los proteccionistas, "para que ellos por sus medios puedan constatar" y reconoció que no se hizo hasta el momento "porque hay mucha tarea en estos días de Semana Santa".



Finalmente, Merino advirtió que si en las comisarías no cumplen con lo acordado, solicitarán audiencia con el ministro de Gobierno e incluso, con el gobernador Sergio Uñac.