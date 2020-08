Con el regreso a la actividad, tras el cierre forzado por la cuarentena, los comerciantes rawsinos están desvelados por la inseguridad reflejada por el aumento de robos que sufren en sus locales, y además la crisis económica. La comisión directiva de la Cámara de Comercio de Rawson ocupará la Banca del Vecino en la próxima reunión del Consejo Deliberante del municipio para exponer los problemas y solicitar a la comuna una rebaja de las tasas, y luego acudirán a pedir una audiencia con el comisario de la zona, informó su presidenta, Carina del Valle Quiroga. Lo que los preocupa bastante es la ola de hechos delictivos que se está produciendo desde la reapertura del comercio. ""Esto es una zona liberada", dijo Quiroga, quien aseguró que se producen a razón de 5 o 6 robos por semana. Dijo que antes de la pandemia hubo un refuerzo de movilidades y policías y se logró controlar la situación que ahora está nuevamente fuera de control. Se producen robos con los comercios abiertos o cerrados y las "mecheras" ahora han dado lugar a hombres jóvenes. Hace pocos días robaron una heladería a la siesta y en un local de indumentaria un joven se llevó puestas varias prendas ante el descuido del dueño. A la noche, cortan la electricidad y dejan inactivas la cámaras de seguridad para ingresar a los locales, aunque el viernes a la noche el ladrón salió a cara descubierta en la grabación del local gastronómico Australia, en calle Torino, frente a Plaza Centenario.

Además de los robos, la entidad va solicitar al municipio la eximición de tasas municipales durante un semestre, por la crisis económica que viven por la pandemia. Quiroga explicó que la comuna instrumentó una prórroga de seis meses, a partir de marzo, para empezar a pagar en agosto, pero no podrán cumplir a raíz de que el nivel de ventas no es el esperado. ""Hay muchos comercios que aún no pueden pagar el alquiler, sueldo y aguinaldos. Por eso pedimos una eximición hasta que se acomode un poco el tema económico", dijo la comerciante. Otros municipios han eximido o bajado las tasas al comercio: Chimbas y Santa Lucía eximieron al sector por tres meses, Rivadavia las bajo por seis y Capital implementó una rebaja y una prórroga.

VENDEDORES AMBULANTES

La Cámara de Comercio también reclamará en la Banca del Vecino por el desorden y la proliferación de vendedores ambulantes en la zona comercial. Dicen que se ha incrementado la venta callejera ilegal, y que en una vereda donde antes había tres vendedores ahora hay cinco o seis. En la calle se venden medias, camperas y pantalones, que son trasladados en los carritos de hacer las compras y se ofrecen a los transeúntes. La queja es porque los locales pagan todo tipo de impuestos para vender la misma mercadería.

Por último, también denuncian que no se controla la velocidad de los autos en la semipeatonal que se construyó en la zona, ya que por eso los adoquines se rompen constantemente y afean la estética además de que representa un gasto económico su reparación. En ese sentido, solicitan se coloque un señalador indicando el máximo de velocidad y la prohibición de circulación del tránsito pesado.

""Nunca el intendente nos atendió, ni siquiera nos invitó a las mesas del Acuerdo San Juan. Por eso vamos a ocupar la Banca del Vecino", indicó Quiroga.