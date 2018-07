Laboratorios. En San Juan se aplica la última tecnología para los tests





Pasado mañana se celebra el Día Mundial de la Hepatitis y bajo el lema "Es hora de diagnosticar, tratar y curar", se realizará hoy y mañana una campaña para invitar a todas las personas a realizarse un test para saber si están afectados con el virus de la hepatitis B o de la C.



Las hepatitis virales B y C son grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325 millones personas en todo el mundo. Éstas son las mayores causas del cáncer de hígado, lo que lleva a 1,34 millones de muertes cada año.



Debido a que pueden pasar años e incluso décadas para que aparezcan síntomas en las personas afectadas, el principal inconveniente para frenar estas enfermedades es que las propias víctimas desconocen de su situación.



En San Juan hay 47 afectados de hepatitis B, su tratamiento no lleva a la cura total pero contiene un proceso médico efectivo. Lo mejor de esta enfermedad de transmisión sexual es que existe una vacuna y es gratuita. En la hepatitis C, no hay vacuna, pero sí tratamiento para la cura.