Mañana se celebrarán las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima y el 10mo aniversario del nuevo templo. Y esta doble celebración no pasará desapercibida. Los fieles realizarán una caravana para rendirle honor a María, tal como se hizo el pasado 7 de agosto por San Cayetano. Como esa vez, los vehículos circularán a una velocidad considerable, y no a paso de hombre, para evitar que la gente se agolpe para tocar la imagen. José María Solar, sacerdote a cargo de la Parroquia de Fátima, en Rawson, dijo que como no se puede realizar una procesión, se decidió hacer una caravana para que la bendición de María llegue a más vecinos. "Por la pandemia, la participación en las misas es limitada y decidimos organizar una caravana que irá encabezada por la imagen de Fátima. La idea es que la misma recorra varios barrios aledaños al templo para repartir bendiciones en esta época de angustia por la que estamos atravesando", dijo Solar.

El sacerdote agregó que la caravana saldrá a las 18,30 desde las puertas de la parroquia, en calles General Acha y José Dolores. Y que todos los interesados podrán participar de la misma. Pero agregó que no todos los que participen de este evento podrán quedarse a la misa que se celebrará posteriormente, a las 20, oficiada por monseñor Carlos María Domínguez. Debido a las restricciones establecidas en el Protocolo Covid-19, sólo un 30% de la capacidad de los templos puede ser ocupado por los fieles durante la celebración. "Dentro del templo pueden estar unas 150 personas, pero también otras pocas podrán participar en la misa desde el patio exterior donde colocaremos unos bancos, respetando el distanciamiento y el uso de barbijo para que nos cuidemos entre todos", sostuvo el sacerdote.

Las actividades de las fiestas patronales, previstas para mañana, arrancarán en la mañana temprano, con la celebración de la primera misa del día. Será a partir de las 8.