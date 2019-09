Finalmente, el bus turístico que iba a recorrer las calles de la ciudad no verá la luz. El fundamento: la inflación mató el proyecto antes de nacer. Karen Achiles, directora de Turismo de Capital, dijo que el Municipio tuvo que devolver los fondos que le otorgó la Nación para concretar esta propuesta. Debido a la devaluación el costo de la misma, que originalmente era de $1.700.000, creció a más del doble y hubo que modificar el proyecto, cambio que el Ministerio del Interior no aprobó.

Tristeza es la palabra que usó Achiles para referirse al fracaso de la puesta en marcha del bus turístico. Dijo que se hicieron todas las gestiones necesarias y se llegó hasta las últimas instancias para concretar el proyecto, pero que no resultaron. "Cuando el costo del proyecto creció más del doble tuvimos que readaptarlo y pedir autorización al Ministerio del Interior para la nueva propuesta. Al principio todo indicaba que íbamos a tener una respuesta positiva, pero no prosperó. Desde el Departamento de Asuntos Legales dijeron que no podían autorizar la modificación. Tras esta respuesta, tuvimos que devolver el dinero en junio pasado", dijo Achiles.

La funcionaria agregó que, pese a esta negativa, no pierde la esperanza de que el bus turístico en Capital se concrete en algún momento. Dijo que le dejará la inquietud a la nueva gestión para que tome la posta. "Vamos a sugerirles a las nuevas autoridades que refloten este proyecto, ya que quedó demostrado que no es imposible conseguir el financiamiento para echarlo a andar. Incluso nosotros comenzamos a hablar con gente del Ministerio de Turismo para que este bus también recorriera otros departamentos vecinos de Capital. Fue una lástima no haber podido concretar este objetivo que iba a beneficiar al turismo en la provincia", sostuvo la funcionaria.

En el 2016, el municipio de Capital presentó el proyecto del bus turístico al gobierno nacional. La propuesta fue aprobada y financiada, pero el traspaso de los fondos se hizo efectivo recién en el 2018, es decir con dos años de demora. Por la inflación instalada en el país, ese monto de dinero no alcanzó para cubrir los gastos de fabricación. En este marco, se modificó el proyecto original para achicar algunos gastos y hasta se cambió de proveedor. Este fue uno de los impedimentos para conseguir la aprobación de la nueva propuesta. Achiles explicó que si bien el Municipio ya tenía el dinero del subsidio no lo pudo usar porque sólo podía transferirlo al proveedor que ganó la licitación, y que negó a cumplir con su trabajo por falta de conveniencia.

Otra apuesta exitosa para el turismo local

Tras permanecer cerrado durante 3 años y medio por mal estado, el Campanil de la Catedral volvió a abrir sus puertas en diciembre de 2018, gracias a un convenio celebrado entre el municipio de Capital y las autoridades de esta iglesia.

Con una inversión de 2,5 millones de pesos, se hizo la consolidación del edificio que estaba muy deteriorado. Reforzaron especialmente los pasantes de la escalera y los escalones, que sirven para casos de emergencia. Mejoraron el enrejado de la parte superior y pintaron toda la estructura interna. También cambiaron por completo la instalación eléctrica tanto del exterior como del interior. Además, el ascensor tuvo que ser reemplazado porque el anterior no estaba habilitado para transportar personas.

En poco menos de dos meses de su reapertura recibió la visita de más de 6.000 personas, entre sanjuaninos y turistas.