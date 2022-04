Carteles. En el taller de señalética los chicos hicieron señales viales y aprendieron el paso a paso de este trabajo.



La Dirección Nacional de Vialidad lazó ayer Vialito, un programa que hacía 10 años estaba inactivo y que volvió para enseñar a los chicos seguridad vial. Durante este acto, un grupo de estudiantes pocitanos de la escuela Sixto Salinas participó de diferentes charlas y hasta condujeron motos eléctricas por una pista. En este contexto, los niños quedaron sorprendidos en varios momentos de las charlas. Sobre todo, cuando les dijeron que los cascos tienen fecha de vencimiento y cuando vieron de cerca cómo se hacen las señales viales que después ellos ven en las calles o rutas. "Nunca me imaginé que las señales viales se hacían con un papel especial", dijo Eric Guevara, uno de los alumnos que participaron ayer de este lanzamiento. Desde Vialidad dijeron que en los primeros meses participarán niños de escuelas de Capital y que posteriormente el Ministerio de Educación enviará escuelas de otros departamentos.

"No sabía que los cascos se vencían y que cuando se caen al suelo ya no sirven más. Quedé sorprendido por eso", dijo Vladimir Molina, uno de los alumnos que participaron ayer de la primera jornada de Vialito. Al igual que él, sus compañeros dijeron que la parte teórica del recorrido fue una de las cosas que más les llamaron la atención. Es que al iniciar la jornada los chicos recibieron una charla informativa y vieron videos relacionados a la educación vial.

En la pista. Dentro de la pista hubo chicos en bicicletas y motos eléctricas. También hubo algunos que caminaron simulando ser peatones.

En la segunda etapa del circuito, los chicos pasaron por la sala donde se hacen las señales viales. Por un rato, jugaron a ser profesionales de Vialidad. Usaron un plotter de corte (máquina en la que se imprime las señales viales) y hasta confeccionaron algunos de los carteles. "Yo pensé que las pintaban, nunca me imaginé que estaban hechas con un papel y que se pegaban a mano", agregó al respecto Gonzalo Collado, otro de los estudiantes, mientras que sus compañeros dijeron que además de usar las motos eléctricas, hacer las señales viales fue uno de los momentos más entretenidos de la jornada, pues era un trabajo que ni imaginaban cómo se realizaba. Esto, porque luego de pasar por este taller, los estudiantes manejaron motos eléctricas en una pista que fue confeccionada especialmente para esto. Ahí debieron respetar las señales, frenar ante el paso de un peatón y hasta anduvieron en bicicleta por las bicisendas.

PROTAGONISTAS

AXEL DÍAZ - 12 años

"No sabía que existían señales que eran de prohibición, otras de información y las de prevención. Me gustó mucho hacer las señales y poder andar en las motos por la pista".

LUCIANA GONZÁLEZ - 12 años

"Desde que entramos estuvo todo muy bueno. Me gustó manejar las motos y al principio me dio un poco de miedo. Hay que prestar atención a todo, porque es interesante conocer de seguridad vial".

CRISTIAN VILLANUEVA - 12 años

"No tenía idea de que los cascos se podían vencer. Nos dijeron que duran unos 5 años, siempre y cuando no se caigan y eso me dejó sorprendido. No sabía, además, que los cascos venían por tamaño".