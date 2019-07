"Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol, aun por un corto periodo de tiempo, puede producir graves daños a los ojos. Sin tener la protección correcta se puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive, se puede causar la pérdida total de la visión". Así comienza el comunicado que dio a conocer la Sociedad Sanjuanina de Oftalmología con el objetivo de pedirle a la comunidad que se cuide mientras disfruta del fenómeno. En el mismo sentido, los astrónomos que recorrieron la provincia informando sobre el eclipse total de sol reiteraron incansablemente las precauciones a tener en cuenta. A la vez, dijeron que lo ideal para observar el eclipse son: los lentes que certifican normas de seguridad, las máscaras o vidrios de soldador (de grado 12 o superior) y la cámara oscura, que se puede fabricar de manera casera.



"Si miramos directamente el Sol durante un eclipse podemos dañar la vista de manera irreversible. Aunque no nos demos cuenta o no nos produzca molestias en ese momento, la gran cantidad de radiación que proviene del Sol quema progresivamente las células de la retina y una vez que se queman no tiene solución", dijo Georgina Coldwell, una de las astrónomas de la UNSJ que dieron capacitaciones.



En este sentido recordó que no se puede utilizar placas radiográficas, lentes de sol, papel carbónico, vidrios tonalizados o polarizados, bolsas de nylon, binoculares o telescopios comunes. En coincidencia, los oftalmólogos dijeron que es totalmente peligroso mirar el Sol mediante las cámaras de fotos de los teléfonos u otros dispositivos móviles que no tengan filtros solares adecuados.



Sobre por qué el eclipse puede ser peligroso, los especialistas explicaron que el Sol emite muchos tipos de radiaciones, que son peligrosas para los ojos, ya que la única radiación capaz de recibir es la luz. En días normales, los ojos se protegen de las radiaciones ya que son capaces de cerrar la pupila al tamaño de una aguja. Sin embargo, durante un eclipse, cuando la Luna tapa al Sol, las radiaciones se ocultan durante escasos minutos, y eso hace que los ojos abran la pupila al máximo para captar la mayor cantidad de luz. Luego, cuando el Sol vuelve a asomarse detrás de la Luna, que lo hace rápidamente, el ojo queda desprotegido y puede sufrir daños. Incluso, cuando sólo se ve una pequeña porción del Sol.



> LOS LENTES



Los oftalmólogos y los astrónomos recomendaron utilizar lentes especialmente creados que posean un filtro que bloquee los rayos dañinos del Sol. Estos filtros deben cumplir la norma y contar con la etiqueta ISO 12312-2. Estos lentes no sólo reducen la luz solar visible a niveles seguros y cómodos, sino que también bloquean la radiación solar ultravioleta e infrarroja.



Desde la Sociedad Sanjuanina de Oftalmología dijeron que antes de colocarse los lentes especiales, se debe inspeccionar que el filtro esté en perfectas condiciones, sin tener daños, rayaduras ni perforaciones y que estos no tengan una antigüedad de más de 3 años.



A simple vista los lentes parecen de juguete, pues son de cartón. Sin embargo brindan mucha protección. Los lentes para el eclipse dejan que pase un 0.003% de la luz del Sol. Es decir, reducen la cantidad de luz 10.000 veces en relación a los lentes comunes.

Precio

180 pesos cuestan los lentes más económicos, que se venden por medio de las redes sociales, además de en las ópticas y hasta en las librerías.

Entregarán 50 mil pares

El Ministerio de Turismo entregará 50 mil lentes gratuitos. Estos lentes son de color violeta y tienen la inscripción del Gobierno de San Juan. Roberto Juárez, secretario de Turismo, contó que ellos eligieron poner estas inscripciones en los lentes para que además sean guardados como un souvenir del eclipse, ya que consideran el acontecimiento como algo histórico.

La entrega, en varios rincones

Los lentes que entregará el Ministerio de Turismo serán repartidos en los diferentes puntos donde habrá eventos oficiales. Para comprar estos lentes, el Ministerio hizo una licitación pública. "Si bien querríamos que fueran muchos más, 50 mil es la cantidad que podemos comprar", dijo Roberto Juárez cuando abrieron la licitación para la compra.

