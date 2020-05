Aun en plena crisis, en San Juan se ha reactivado el sector inmobiliario gracias a los ahorristas que están escapando de las bajas tasas de interés de los plazos fijos y ante la dificultad de dolarizarse, están trasladando su plata a la compra de lotes y departamentos chicos. Las operaciones se han incrementado hasta 15% en las últimas dos semanas y media, comparado con fines de febrero y principios de marzo, cuando comenzó el parate económico por la cuarentena, según informan desde las inmobiliarias. Los acuerdos que se están realizando corresponden a terrenos o a inmuebles de valores más bajos, que cuestan desde 1 millón y hasta los 2,5 millones de pesos; dejando afuera por ahora a los segmentos de mayor valor que aún continúan paralizados. Josefina Pantano, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, dijo que desde hace quince días ha mejorado el interés en todo lo que se vende en pesos y aquello que se pueda llegar a vender con alguna financiación, principalmente lotes. ""La gente quiere resguardar sus ahorros en esta inestabilidad y de esta devaluación importante que está teniendo la moneda", dijo Pantano. Respecto a las operaciones en dólares agregó que en las negociaciones hay propuestas interesantes con reducciones de entre 15% o 20% en los valores pesificados. Mauricio Turell dijo que la demanda proviene de la gente a la que se les están venciendo los plazos fijos. ""Ante la incertidumbre por el rumbo de la economía, y la imposibilidad de comprar dólares, los ladrillos y terrenos son lo único que no se desvaloriza y eso activa las operaciones que se están dando en esta dos últimas semanas", aseguró Turell. En esa inmobiliaria, la última operación concretada corresponde a un lote en inmediaciones del barrio Bardiani, en Trinidad, que se compró en 900 mil pesos -mediante 700 mil pesos en efectivo y un auto usado por 200 mil pesos- cuyas dimensiones son de 12 por 40 metros y que dispone de servicios de luz y agua. Lo vendieron 5 hermanos que tenían un sucesorio. "No se están vendiendo casas estándar de 3 millones de pesos, son valores más bajos", coincidió. Cristian Miranda, otro agente inmobiliario, agregó que las compras las están realizando gente de clase media, con ahorros en plazos fijos de hasta 2,5 millones de pesos ""que no les alcanza para comprarse una casa de primera línea, pero sí algunos lotes o departamentos de un dormitorio". En su caso, acaba de concretar dos ventas de departamentos dentro de esos valores: uno en Rawson de 60 m2 y otro en Rivadavia, de 40 m2. Uno de los que vendió es una persona mayor que vive en el centro y no quería lidiar más con inquilinos. Vendió e invirtió en la bolsa para contar con una renta mensual. El otro vendedor lo hizo para seguir construyendo una casa más grande. Osvaldo Lucero, desde Estudio 3, agregó que en este momento también los que tienen dólares billete se dan cuenta que pueden comprar más barato. ""Hay gente que quiere salir de los pesos por temor a la inflación y los que tienen dólares ahorrados se dan cuenta que es un muy buen momento para comprar. El ladrillo es el mejor refugio", dijo Lucero. Esto ocurre mientras el gobierno nacional quiere alejar la incertidumbre y que los ahorristas apuesten al peso para contener la inflación. El 19 de marzo cuando se anunció la cuarentena la gente empezó a dejar de renovar los depósitos a plazo fijo. Para evitarlo, el 30 de abril el Banco Central subió la tasa de interés de plazos fijos tradicionales al 26,6%. Ambito financiero informó que pese a eso, los plazos fijos aún no alcanzan el volumen precuarentena.



Procedimientos

Por las restricciones de la cuarentena, las visitas a inmuebles son las más complicadas. Si es un matrimonio, la inmobiliaria hace la visita de a uno por vez. A su vez las transacciones se hacen mediante transferencias bancarias y firmas online.

Qué pasa con los alquileres

Nuevos alquileres:

Los pocos contratos de alquiler nuevos que se realizan se pactan con un aumento del 17% semestral, informaron desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Su titular, Josefina Pantano, informó que no se tiene perspectiva de qué pasará a futuro, porque la situación hoy es de mes a mes. "Habrá que ir viendo, yo creo que el mercado va a tender un poquitito a la baja de los precios porque evidentemente los salarios o la demanda se está viendo más limitada", dijo. No es el mismo volumen de contratos precuarentena y las mudanzas se realizan en función de ese poco movimiento.

* Alquileres familiares:

A fines de abril se logró un cumplimiento del 95%, lo cual es prácticamente el nivel habitual. En general el propietario no les ha cobrado interés a los inquilinos en el caso de demoras ya que en muchos casos fue por no saber usar el home banking o no tener tarjeta de débito.

En lo que va de mayo, los alquileres van a un ritmo similar y se cree que se va a repetir el escenario del mes anterior.

*Alquileres comerciales:

Estuvo un poco más complicado, teniendo en cuenta que el decreto de necesidad y urgencia nacional se refería sólo a alquileres de viviendas o comerciales de monotributistas o profesionales. Pantano explicó que había un universo de empresas o alquileres "vulnerables", que tuvieron que cerrar porque no eran esenciales. ""En esos casos se requirió la colaboración de las inmobiliarias para negociar quitas, mejoras y prórrogas", explicó. Al cierre de abril, el 50% de comerciales pagó con normalidad y la otra mitad pidió renegociaciones. Se consiguieron postergaciones y bonificaciones del 50%. En mayo estamos replanteando la situación en aquellos que han vuelto a la actividad pero que se sabe que la fluidez de caja o la liquidez no será tan inmediata. Las inmobiliarias seguimos informando a los propietarios, tratando de llegar a acuerdos para que no se corte la cadena de pagos y para que no cierren", agregó. Hay algunos locales que se han ido venciendo y no se renovaron o empresas que les pagaban el alquiler al empleado y al llegar el vencimiento lo están rescindiendo.

Desde el colegio sugirieron consultar la página oficial de la entidad: www.corredoresinmobiliariossj.org