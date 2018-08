En sus genes la música ocupa un gran espacio. Con su enorme sonrisa y su cabello enrulado se ganó el corazón de todos en el conjunto donde toca. Sumado a sus dotes artísticos, su edad lo hacen el regalón de este grupo de pequeños músicos. Santiago Mijares tiene 5 años y es el alumno más chico de la Orquesta Escuela. Además, es la gran estrella porque toca el eufonio, un instrumento de viento similar a una tuba que es poco habitual. De hecho, es el único que está aprendiendo este instrumento dentro del grupo.



Santiago dice que el eufonio no es pesado, sin embargo siempre necesita ayuda para poder sacarlo de su estuche. Mientras que cuando toca parado su mamá debe sostenerle el instrumento, porque tiene casi el tamaño del niño. A pesar de esto, sus pequeños dedos y sus pulmones son lo suficientemente fuertes como para hacer que ese enorme instrumento suene con melodías hermosas.



Santiago nació en Caracas. Llegó a San Juan hace dos meses y en ese corto tiempo se ganó el corazón de la gente de la Orquesta Escuela. Es un poco tímido a la hora de hablar y con pocas palabras dijo que aún le da un poco de vergüenza tocar delante de muchas personas.



Desde que nació está vinculado a la música. Su mamá toca el trombón y su papá es trompetista, mientras que en su familia materna tiene más de 20 integrantes que son trombonistas. La mamá de Santiago, Melissa Sánchez, comentó que su hijo se inició en la música a los 2 años. Es que, en Venezuela, sus papás le compraron un trombón pequeño y una trompeta para que el niño siguiera sus pasos. "Al final salió tocando el bombardino -como nombran al eufonio en Venezuela-, una mezcla de los dos instrumentos que tocamos nosotros. La boquilla es similar a la del trombón, pero tiene una forma de hacer melodías como la trompeta", dijo la mamá de Santiago, que no puede disimular el orgullo que siente que su hijo, con tan sólo 5 años, pueda tocar semejante instrumento. De hecho dijo que en su familia es el integrante que se inició más chico en la música.



Santiago hacía sus actividades en Venezuela relacionadas a la música, pues asistía a una escuela, en la que hasta aprendió a tocar la viola. Cuando llegó a San Juan su mamá quiso que pudiera seguir con algunas de sus actividades para que el cambio no fuera tan brusco. Fue así que llegó a la Orquesta Escuela. Si bien este programa recibe a niños desde los 8 años, la formación previa de Santiago le permitió ingresar antes de lo previsto. "En Venezuela tenía un bombardino pero tuvimos que dejarlo, porque era de la escuela. Y a San Juan llegó sólo con su viola. Acá le consiguieron un eufonio para que pudiera seguir estudiando y también para que pueda sumarse al grupo", agregó la mamá de Santiago y comentó que ellos se vinieron desde Venezuela debido a la dura situación económica que se vive en ese país. "Yo tenía tres trabajos, pero no me alcanzaba para vivir y eso que el papá de Santiago también trabajaba allá", comentó Melissa y contó que el papá de Santiago está en EEUU también trabajando como músico. Actualmente, Melissa es integrante de la Orquesta de la UNSJ.

La Fundación Orquesta Escuela



La Fundación Orquesta Escuela nació en San Juan hace 5 años y con el paso del tiempo fue creciendo notablemente. Al principio las cuerdas fueron el puntal para este grupo que está integrado por chicos de varios departamentos. Durante años los niños músicos tocaron violines, violas y chelos. El año pasado se integraron a estos instrumentos los de viento, como clarinetes, flautas y trompetas. Esta orquesta funciona gracias al Ministerio de Turismo, Educación y Minería, quien aporta algunos instrumentos. Y tiene sedes en Rawson, Capital y Sarmiento.

El eufonio, un gran instrumento



El bombardino, eufonio o bajo es un instrumento perteneciente a la familia del viento metal. Eufonio significa sonido agradable o voz dulce, derivado de eu (bien, suave, tranquilo) y phonos (sonido, voz). El sonido se produce por la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla a partir del flujo de aire que la persona emita. A la vez tiene pulsadores como la trompeta. Se cree que el eufonio o bombardino sea posiblemente sea uno de los instrumentos menos conocidos y practicados de la música occidental.