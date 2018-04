Entrenamiento. Silvia Suárez entrenó duro para poder emprender esta nueva aventura. Hizo varios cruces de los Andes y subió al Cerro Vallecitos en Mendoza (foto).

No puede disimular la alegría de saber que cumplirá uno de sus sueños. No evita, ni un segundo halagar al montañismo. Y cada vez que habla de escalar se muestra entusiasmada y enamorada de esta actividad. Ella es Silvia Suárez, una sanjuanina de 65 de años, que desafiará la edad y emprenderá una exigente travesía para subir el Everest. La mujer, que es mamá y tiene 3 nietos, parte hoy rumbo a Nepal donde comenzará la aventura más difícil de su vida. Dijo que llegarán a lugares de hasta 5.500 metros de altura. La aventura de esta mujer hará historia en San Juan. Es que, según algunos escaladores de la provincia es poco común que una mujer de esta edad llegue a este nivel.



Silvia Suárez se considera afortunada. Es responsable con sus entrenamientos y está segura que eso la lleva a emprender con tranquilidad una nueva aventura. Se jubiló como vicedirectora de una escuela de educación especial. Se dedicó a las artesanías, pero admite que en el montañismo encontró su gran pasión, y cable a tierra. "Tengo 3 hijos y 3 nietos. Todos me apoyan y están felices de que tenga esta experiencia. A mis hijos les gusta el montañismo y si bien en este momento no están practicándolo por cuestiones laborales son amantes de este estilo de vida", dijo la mujer y aseguró que a pesar de que tiene algunas "ñañas" propias de la edad nada la atemoriza a esta aventura por una de las montañas más altas del mundo. Es más dijo que entre las principales provisiones que lleva, los medicamentos ocupan un gran espacio en su mochila. "Llevo como 2 kilos de medicamentos. Tengo artrosis y várices, pero gracias al entrenamiento todo tiene que salir bien", agregó y dijo sentirse orgullosa.

Apoyándose en la fe y en la tranquilidad que le da poder estar en contacto directo con la naturaleza, Silvia dijo que este será el desafío más importante de su vida. Es que si bien ya subió al Mercedario e hizo varios cruces de los Andes (por San Juan y por Mendoza), es consciente de que nada es como la montaña que conocerá en los próximos días.



Silvia comenzó con esta actividad hace unos 13 años. Incentivada por su hija. "Hicimos varias cimas en familia. Son aventuras que nos hacen valorar lo que tenemos. Cuando subo montañas me siento más cerca de Dios, de él -por su marido- y de los seres queridos", dijo la mujer y contó que para la aventura que emprenderá desde hoy, viaja acompañada por otro grupo de sanjuaninos (ella es la mayor) y algunos mendocinos. Para esta aventura, que se llama "Trekking al Everest Himalaya 2018", Silvia y sus compañeros de viaje se entrenaron arduamente. Dos o tres veces por semana hicieron cima a algunos cerros sanjuaninos y durante los fines de semana escalaron cerros de Mendoza, con mayor altura.