Otra vez, la gestión uñaquista reconocerá económicamente el esfuerzo de los trabajadores que se encuentran en la "línea de fuego" en la lucha por atender y prevenir el avance del coronavirus, de aquellos que buscan que se cumpla con la cuarentena y los que atienden las necesidades sociales de las familias que se ven afectadas por el aislamiento. La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que habrá otro bono de 5 mil pesos, a pagar en septiembre, para todos los agentes sanitarios y el personal de las fuerzas de seguridad, a los que se suma el de Desarrollo Humano, lo que totaliza a unas 15 mil personas. Así, el desembolso mensual representa unos 75 millones de pesos, fondos que presupuestariamente salen del ajuste en el gasto corriente y de fondos que devolvió la actual administración nacional por deudas de la gestión macrista, entre otros ítems.

El gobernador Sergio Uñac le había dicho el sábado a este medio que se iba a reunir con la ministra de Hacienda para analizar el tema, ya que un bono extraordinario "sería un justo reconocimiento" para el personal de salud, seguridad y de asistencia social porque "son los que más se esfuerzan" y "son los motores" en la lucha contra la pandemia. Tal anuncio se concretó en una medida que se aplicará en el recibo de sueldo del mes que viene. No es la primera vez que hay un aporte extra para esos trabajadores, dado que la provincia ya había destinado un plus para complementar el aporte que había efectuado la gestión del presidente Alberto Fernández. En ese marco, Nación había dispuesto de una ayuda de cuatro cuotas de 5 mil pesos cada una para los empleados sanitarios que trabajaran directamente con casos de Covid-19 y los policías federales. Así, el Ejecutivo local sacó dinero de sus arcas para que dicho plus (con el mismo monto) se extendiera a todos los agentes de la salud pública y de las fuerzas de seguridad provincial. El aporte se abonó en julio y agosto e incluyó a unos 13 mil agentes, destacó López.

El nuevo bono local de 5 mil pesos se pagará únicamente en septiembre y no será remunerativo ni bonificable, es decir, no se verá afectado por descuentos de obra social ni jubilación ni impactará en ítems como la antigüedad ni adicionales. El plus beneficiará a todos los trabajadores sanitarios, por lo que para aquellos que están en las áreas en las que trabajan con casos de coronavirus representará la quinta cuota (las cuatro que percibirán de Nación más el flamante aporte local). En cuanto al resto de los profesionales y empleados de la salud, será su tercera cuota, todas con origen provincial. Y lo mismo sucede con el personal de seguridad. En la nueva medida se incorpora a los empleados del Ministerio de Desarrollo Humano, los que vienen cumpliendo tareas de asistencia social ante los sectores afectados por la cuarentena y que han visto acentuada su tarea frente a la distribución de módulos alimentarios y kit de limpieza a las familias que están dentro de las zonas aisladas para contener el avance del Covid-19. En total, son unos 15 mil agentes, lo que representa una erogación de 75 millones de pesos, explicó la titular de la cartera económica.

Al ser consultada, López destacó que la iniciativa obedeció "al gran esfuerzo y a la dedicación que los equipos de salud, de seguridad y las personas afectadas a los operativos de Desarrollo Humano están realizando en el cuidado de la salud de todos los sanjuaninos, como línea de fuego entre la pandemia y la sociedad. Son los que están tratando de llevar a cabo todas las medidas para paliar la pandemia. Es un reconocimiento del Gobernador a todos ellos".

La ministra, además, indicó que todo el aporte se sustenta en ajustes del gasto, la devolución de la deuda de Vialidad y la refinanciación de un préstamo nacional, lo que "nos permite hacer este esfuerzo por única vez".

Alivio

La Nación le reintegró a la provincia 1.000 millones de pesos, luego de que se los descontara de los fondos de coparticipación. La devolución se dio por pedido del Ejecutivo local, lo que produjo un alivio en las arcas, al punto de que, por ello, la gestión uñaquista aún no tomará el crédito del Banco San Juan. La plata corresponde a un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuyo pago se postergó.

Beneficiados

15 Mil estatales de las reparticiones de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano cobrarán en septiembre el bono de 5 mil pesos. En este plus se incorporó a todo el personal sanitario y al de la cartera social. El desembolso total es de $75 millones.

Sin descongelamiento de sueldos



La ministra de Hacienda, Marisa López, reiteró anoche a este diario que por ahora no podrá descongelar los incrementos salariales que pactaron con los empleados del Estado a comienzos de año y antes de que el Gobierno Nacional decretara el primer tramo del aislamiento y el freno a todas las actividades económicas, ya que "los niveles de recaudación no son ni similares a los que teníamos antes de la pandemia", según dijo.

Según lo estipulado en ese acuerdo, el porcentaje de incremento para el periodo marzo-julio era del 13,5%. Con un 5,5% en abril, otro 3,5% en mayo, que debía cobrarse en junio y el restante 4,5% en julio. Los gremios estatales habían pedido rever la decisión, pero el gobierno reiteró que por ahora es imposible.