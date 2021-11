FELIZ. Lilia Fernández hoy hará la presentación de sus tablas fabricadas con botellas en el dique Punta Negra. Hay entre 98 y 130 envases en cada Ecotabla.

Lilia Fernández es profesora de Educación Física y una de las precursoras del stand up paddle en San Juan, que es una modalidad del surfing en la que hay que pararse sobre una tabla y propulsarse con un remo. Un día vio una publicación de una familia brasileña que había creado una tabla con botellas plásticas y entonces se propuso hacer lo mismo acá. Más de un año tardó en desarrollar el proyecto, entre prueba y error, y después de horas y horas invertidas hoy está lista para presentarlo. Se trata de su Ecotabla, hecha con botellas, pegamento, tubos de plomería y cañas, que será testeada y exigida hoy desde las 10 en el dique Punta Negra (habrá pruebas en distintas distancias). Pretende ser una muestra de que todo puede reciclarse y que con ingenio y conciencia medioambiental hasta se puede navegar sobre el agua simplemente uniendo lo que para mucho no es más que basura.

"En el país soy la segunda persona en crear una tabla de stand up paddle con botellas PET. Antes lo hicieron en Mar del Plata, pero yo la había visto en un posteo en Brasil. Me contacté con ellos y me asesoraron, me enviaron videos y comentarios, pero después vino la parte práctica y ese proceso llevó mucho tiempo. A la primera Ecotabla la terminé hace unos meses y primero la probé en una pileta, en pleno invierno, y funcionó; pero después la exigí en el dique, con oleajes, con maniobras de giro, subiéndome desde el agua y nuevamente resistió. Entonces construí dos tablas más y ya estoy desarrollando la cuarta", relató Lilia, quien es mamá de cuatro chicos y sus niños la ayudaron en todo el proceso.

"Este es un aporte para generar conciencia. La basura puede convertirse en recurso"

LILIA FERNÁNDEZ Creadora Ecotabla

Lilia es parte de SUP San Juan, que promueve este deporte acuático en el dique Punta Negra, y por eso conoce en detalle la actividad. Pero en este caso lo que busca es generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del reciclaje. "Eso es lo que me motiva. Por supuesto que las ecotablas servirán para aprender a hacer SUP (stand up paddle), pero a mí me moviliza dar un mensaje sobre qué podemos hacer con nuestros residuos. Lo que para unos puede ser basura para otros puede ser un recurso, una materia prima", destacó.

Precisamente, las tablas que hizo Fernández y hasta los remos están conformados por elementos que pudieron haber terminado en el basurero pero que hoy servirán para deslizarse sobre las aguas del dique Punta Negra. Para ello, lo principal fue que las botellas fueran idénticas y lisas, a la vez que cada una está inflada con aire a presión desde un compresor. La unión entre las botellas requirió de un adhesivo muy fuerte y la estructura está conformada por caños de los que se usan en plomería y también cañas, que le dan rigidez. En tanto que a las quillas, que permiten dar estabilidad y hacer maniobras, las hizo de madera. Para el pad usó goma eva o planchas de las suelas de alpargatas, a la vez que cada tabla tiene su gancho para la pita, que es la cuerda que se ata al tobillo de quien rema.

"El proyecto trascendió fronteras y este sábado vendrán remeros hasta de La Pampa. Espero que la Ecotabla sea el principio de algo grande", se ilusionó.





1 -Lijado y pegado

Una vez que Lilia recolectó y seleccionó las botellas, que deben ser idénticas y totalmente lisas, las lija para hacer más áspera la superficie a adherir. Antes de colocar el pegamento, que tuvo que traer del exterior, infla cada botella mediante el aire de un compresor.

2 -Ensamblado de botellas

Las botellas se unen una por una, en hilera. Para ello, Lilia corta otros envases en las partes superior e inferior, dejando un cilindro que a la postre es el tramo que une las botellas previamente infladas. Por cada unión debe esperar a que fragüe el pegamento, así que es un proceso lento.

3 -Armado de la estructura

Con las hileras de botellas listas, el armado de la tabla requiere de un esqueleto que le da rigidez y eso lo logra con caños y cañas. En este proceso utiliza también una espuma poliuretánica, a la vez que la superficie en la que va parado el remero es de goma eva o una goma más dura.

4 -La Ecotabla sanjuanina

Para la primera Ecotabla, Lilia utilizó un total de 98 botellas, mientras que para las otras dos requirió más de 130. Las tablas miden más de tres metros de largo y pesan muy poco, a la vez que se caracterizan por su firmeza. Pueden resistir el peso de una persona.