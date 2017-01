Ingenio. Jáchal es uno de los pocos destinos locales que armó nuevos circuitos para atraer turistas. Los Cauquenes está dentro de las propuestas que brinda.

Con el recambio de quincena, la última etapa de enero no presenta un panorama más alentador que las dos primeras semanas del año, en materia de turismo interno. La reserva es mucho menor que en la misma temporada pero del año anterior y los empresarios del rubro dicen que con la ocupación puede suceder lo mismo. La opción de vacacionar en Chile continúa siendo la principal razón de esto, según 20 prestadores turísticos de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta que consultó DIARIO DE CUYO. En promedio dijeron que para lo que resta del mes las reservas no superan el 30%. En enero del 2016, las reservas para la misma época superaron el 70%. Luego hubo una ocupación del 80%.



En medio de este panorama desolador que describen los prestadores locales, Iglesia es el departamento que repunta. Pero esto también está relacionado con la preferencia de los sanjuaninos de vacacionar en Chile. “Ya no es como en temporadas anteriores donde los turistas se quedaban 10 días en una cabaña y reservaban previamente. Ahora pasan una o dos noches. Lo hace a modo de paso hacia Chile. Ni siquiera consumen en el departamento”, contó uno de los empleados de Cabañas Kuky. Por su lado, Elina Saavedra, de cabañas Las Acacias, agregó que su plaza de hospedaje está completa, pero que no existen las reservas para lo que resta del mes porque trabajan “al día”. “La gente llega por un día y se va al otro. Es como un sitio de tránsito. Algo que no sucedía en otras temporadas. De algún modo eso nos perjudica como destino turístico”, contó.



Valle Fértil no avizora una segunda buena quincena de enero. “No hay promoción y los prestadores ni siquiera sabemos qué eventos hay en el departamento como para promocionarlos”, dijo la propietaria del Hotel Rural del Valle quien aseguró que ahora tiene una ocupación de menos del 25% cuando el año pasado para esta época el hotel estaba completo. Marcos Bolón, de Cabañas La Hilda, dijo que su plaza está vacía.



A pesar de que Jáchal puso en marcha su ingenio para atraer turistas, al armar varios circuitos nuevos, la ocupación en la primera quincena del año fue del 20% y la reserva para lo que resta del mes es similar.

En 2016 tuvo una ocupación del 55%. Calingasta vive una situación similar.



Este escenario a pesar de que los prestadores de estos departamentos turísticos, desde el 2012 implementaron la estrategia de subir poco las tarifas. Hasta el año pasado esto les dio buenos resultados. Esta temporada el incremento fue sólo de 20%, (la inflación ronda el 40%). Pero argumentaron que no pueden bajar más los costos y que es imposible competir con Chile ya que les está “quitando turistas”.



“Estamos pasando una temporada desastrosa. La preferencia por Chile nos mata”. Marcos Bolón - Prestador turístico

Los precios

600 pesos es el mínimo de una cabaña para 4 personas en la localidad de Rodeo. En Calingasta, una cabaña para 4 personas puede costar desde 800 pesos en promedio. Mientras que en Jáchal, son unos 300 pesos por persona lo que cuesta una habitación de hotel, en promedio. En caso de querer alquilar una cabaña, están cobrando casi lo mismo.





En Jáchal 22 de enero es la fecha elegida por los jachalleros para realizar el ciclo Noches en Familia, en la plaza departamental. Previo a esto, el día 20 de enero se llevará a cabo el Festival de la Ñusta, en homenaje a la primera academia de danzas folclóricas que tuvo el departamento. Para concertar recorridos turísticos y obtener otra clase de datos llamar al (02647) 420124.



Ischigualasto 20 por ciento menos de turistas recibió el último año el Parque de Ischiguasto. Su encargado, Silvio Atencio, dijo que esto se debe a la crisis económica que atraviesa el país. En 2015 tuvo un récord de visitantes. Atencio dijo que durante el 2016 también tuvieron que afrontar varias inclemencias climáticas que hicieron que el parque cerrara sus puertas.