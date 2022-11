La pandemia de coronavirus obligó a Silvana Belloti, que es psicóloga infantojuvenil, a aggiornar su vida y empezar a usar redes sociales. Esto, sin saber que iba a descubrir un mundo nuevo desde el cual podía llegar a muchos jóvenes, e incluso que esto la podía llevar a conectar de una nueva manera con sus hijos. Así, comenzó a filmar videos sobre distintas temáticas relacionadas a la crianza. Hasta que hace unas semanas, hablando con sus hijos, decidieron hacer historias superadoras de futbolistas que juegan en diferentes selecciones del mundo, para incentivar a otros jóvenes a que salgan adelante. Así, en la previa del Mundial Qatar 2022, nació "Si ellos pudieron... La fuerza de la superación", una serie de reels donde relatan cómo los futbolistas enfrentaron el bullying, trastornos alimentarios, la pobreza extrema, lesiones graves o algunas enfermedades y hoy son las estrellas de sus países. Ella filma estos videos junto a dos de sus cuatro hijos, Ignacio y Gabriel Alaniz, de 19 y 16 años respectivamente.

Al principio, hacer los videos con su mamá y hablar sobre psicología nos les "copaba" mucho. Sin embargo, cuando vieron que la nueva temática de lo que Silvana iba a filmar estaba relacionada al Mundial Qatar 2022 se prendieron de inmediato. "Soy psicóloga desde hace 25 años y mis hijos siempre estuvieron vinculados a la psicología porque ellos vivían en el consultorio y aún lo hacen porque me ayudan. Al principio grabamos algunos videos sobre poner límites, cómo acompañar a los hijos y cómo desarrollar la resiliencia, y cuando les propuse lo de los jugadores de fútbol les encantó y estamos todos muy sorprendidos. La idea es llamar a los jóvenes a que reflexionen y puedan tener esperanza para su futuro", dijo Silvana y comentó que después del primer video recibieron muchos mensajes de amigos, familiares y hasta de personas desconocidas que les cuentan la historia de otros futbolistas.

Sobre cómo realizan los reels, Ignacio y Gabriel comentaron que lo primero que hacen es decidir la historia de qué jugador van a relatar. Luego buscan a través de Internet videos, entrevistas y toda la información que sea necesaria para poder mostrar cómo lograron superar diferentes obstáculos. "Es increíble lo que estamos aprendiendo y cómo nuestros amigos se prenden con los videos", dijo Ignacio, que es el mayor de los dos hermanos y que es quien junto a Silvana relata las historias. Por su parte, Gabriel, que es más tímido, contó que él se encarga de filmar los videos y de editarlos para que los puedan publicar. "En la escuela tuve que hacer una lámpara para filmaciones y ahora la usamos para que todo salga lindo. Filmamos una vez por semana los videos y tardamos una o dos horas. Después, en la semana los voy editando para subirlos", agregó el joven que está cursando la escuela secundaria y comentó entre risas que está feliz con su parte del trabajo porque no quiere salir en cámara.

"La idea fue aprovechar el Mundial para mostrar el modelo de vida de estos jugadores e incentivar a los jóvenes para que tengan un proyecto de vida. Queremos que vean cómo ellos -por Messi, Ronaldo, Benzema y otros futbolistas- desafiaron la adversidad", dijo Silvana y comentó que lo más loco que les pasó es que estos videos los unieron más como familia.

"Hicimos además algunos talleres virtuales y los padres me preguntaban sobre si no me molestaba compartir estos espacios con mi mamá y la verdad que estamos muy a gusto", dijo Ignacio, que estudia Ingeniería Civil, practica hockey sobre patines y ahora se volvió instagramer junto a su mamá y a su hermano menor.