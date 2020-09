Protocolos renovados y más estrictos: bajo esa premisa ya adelantada por la Secretaría de Deportes es que desde hoy vuelven los deportes al aire libre, que habían sido suspendidos el 21 de agosto pasado tras un brote de contagios en Caucete. Trekking, running, mountain bike, ciclismo (libre y master), motociclismo (enduro y motocross), montañismo, tenis y golf son las disciplinas que fueron habilitadas, con la particularidad de que se desarrollarán en diferentes circuitos con respecto a la anterior flexibilización y que habrá brigadas de control, reeducando a los deportistas y haciendo cumplir lo previsto en la normativa.

El comportamiento de los protagonistas en actividades como el trekking, el running, el mountain bike y el ciclismo fue cuestionado recientemente por las autoridades debido a que en general, en la anterior Fase 5, no respetaron los protocolos. Por eso ahora, entre los cambios establecidos, aparecen circuitos diferenciados para personas menos experimentadas que los profesionales o expertos no podrán utilizar; y también el cupo para utilizar dichos trazados, pues una vez completada la cantidad máxima de permisos por día la plataforma web ya no los otorgará.

Los permisos deben tramitarse en www.sedacreditaciones.com/deportes.

A su vez, se destaca la presencia de monitores responsables de grupos de entrenamientos organizados y autorizados, que deberán ocuparse de controlar a sus deportistas y también de colaborar para que otros respeten las normativas.

En tanto, habrá un trabajo más intenso de control, justamente para tratar de evitar los excesos de Fase 5, según informaron. Para ello, la Secretaría de Deportes dispondrá de brigadas de seguimiento, que además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido verificará que las personas que estén realizando las prácticas sean las mismas que figuran en los listados de turnos o permisos. Este equipo de Deportes tendrá además el desafío de reeducar a los atletas, aconsejando y recalcando lo establecido en los protocolos.

Y si bien el personal no tendrá poder de policía, desde la Secretaría que dirige Jorge Chica aseguraron que no sólo tendrá la facultad sino el deber de informar incumplimientos observados al Ministerio de Gobierno, que sí podrá sancionar a través de sus diferentes organismos.

Por su parte, los deportistas deberán sacar sus permisos cada vez que vayan a entrenar, tal como se hacía antes, a la vez que los días, horarios, normativas y circuitos de cada disciplina ya están publicados en la página web de SI San Juan.

> Reuniones familiares

Desde hoy quedan habilitadas las reuniones familiares. Serán de hasta 8 personas y en domicilios particulares.

> Culto

En los templos habilitan la asistencia individual limitada al 40% de la capacidad; y las misas, al 30% del factor de ocupación.

> Deportes

Las disciplinas deportivas autorizadas hoy son tenis, golf, trekking, running, MTB, ciclismo, enduro, motocross y montañismo.