Agua y cerros. El fin de semana pasado se abrió por primera vez el lago de Punta Negra a los bañistas, que disfrutaron del paisaje en plena ola de calor.

En una apertura sin precedentes, Punta Negra, que lleva casi una década funcionando, por primera vez se suma a la privilegiada lista de diques sanjuaninos donde la gente puede ir a bañarse, como el de Ullum, Cuesta del Viento en Iglesia y San Agustín en Valle Fértil. El último fin de semana, en plena ola de calor, se realizó la experiencia piloto de habilitar una zona boyada y gratuita para los bañistas. La respuesta del público fue tan buena, que del sábado al domingo tuvieron que duplicar el área permitida, ya que ese último día asistieron poco más de 2.000 personas. Con ese antecedente, ahora quedó fija la actividad de ir a bañarse en ese embalse ubicado en el departamento Ullum, con medidas específicas de seguridad y otras de comodidad para los usuarios que antes no existían.

El entorno en ese lago, ubicado entre los diques Los Caracoles y Ullum sobre el cauce del río San Juan, luce diferente. Antes la gente debía dejar sus vehículos arriba de la rampa del embarcadero y caminar más de un kilómetro para llegar hasta el lago; en muchos casos, recién ahí se enteraban de que no podían ingresar al agua, salvo en alguna de las embarcaciones de alquiler. Ahora en cambio ya no hay más vallado en el inicio del embarcadero y los visitantes pueden estacionar en toda la rampa, incluso en una zona de playa habilitada especialmente.

"El fin de semana pasado fue la prueba de fuego, y hubo una excelente recepción”.

Guido Romero - Min. Turismo, Cultura y Deportes

El área en la que se puede nadar libremente está delimitada por boyas y hay guardavidas para resguardar la seguridad. Es que para llegar a este punto hubo, a instancias del gobernador Marcelo Orrego, una serie de reuniones interministeriales que terminaron definiendo el sistema más práctico y seguro para esa forma de turismo. En esas planificaciones participaron autoridades de varias áreas de Gobierno, como Ambiente, Recursos Energéticos, Seguridad, Turismo y Deportes, según detalló el subsecretario de Alto Rendimiento de la provincia, Eduardo Cerimedo.

Confort. Ahora se puede estacionar prácticamente junto al lago de Punta Negra y los paradores están abiertos hasta la 1 de la madrugada.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó que "la decisión de habilitar una zona para ir a bañarse a Punta Negra surgió en virtud de la necesidad planteada no sólo por quienes iban a visitar el dique, sino también por los propietarios de los paradores. A ellos ya casi no les convenía económicamente, porque a partir de las 20 ya no podían trabajar más, siendo que es la mejor hora para ofrecer sus servicios".

A partir de allí se hicieron las modificaciones, que no sólo implican el boyado, los guardavidas y el estacionamiento, sino además una extensión horaria: las 20 ahora es tope sólo para bañarse, pero los paradores permanecen abiertos hasta la 1 de la mañana.

Alcance

100 metros aguas adentro a partir de la costa, en una bahía, se encuentra la línea de boyas que marca el límite de hasta dónde pueden llegar los bañistas.

Antes, deportistas

Previo a esta apertura, sólo los deportistas profesionales podían nadar en este lago, pero siempre en una zona delimitada y respetando estrictos protocolos de seguridad náutica.