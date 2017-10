Agostina Cortéz fue elegida como la nueva Reina de Ullum para la Fiesta Nacional del Sol. Tiene 18 años y estudia la Licenciatura en Farmacia. Es la mayor de 4 hermanas y dijo que es muy activa y que no puede pasar ni un minuto sin hacer algo. Estudia y trabaja en la tienda de ropa de su madrina. En una entrevista con DIARIO DE CUYO, dijo que trabaja porque le gusta y porque con su sueldo ayuda a sus papás a pagar los gastos de la facultad. Estudia en la Universidad Católica de Cuyo y cursa el primer año.





- ¿Primera vez que participás de la elección de la Reina departamental?



- Sí, es la primera vez. Otras veces me presenté para Reina del Carnaval y la Primavera. Una vez fui elegida reina de la escuela y para un carnaval fui virreina.





- ¿Cómo es un día tuyo?



- No estoy mucho tiempo en mi casa. En la mañana salgo temprano y me voy a la facultad, hasta las 17. De ahí pasó derecho a trabajar. Le ayudo a mi madrina en una tienda de ropa en Ullum. Cuando llego a casa me gusta aprovechar esas pocas horas para estar con la gente que quiero.





- ¿Sos ordenada con los horarios?



- Soy muy exigente. Me gusta la puntualidad y la responsabilidad y de esa forma me organizó para toda mi vida. Además, no soporto estar sin hacer algo, entonces vivo ocupada. Y como paso de la facultad al trabajo siempre tengo todo muy controlado para no perder tiempo.





- ¿Trabajás por gusto o por necesidad?



- Por un lado lo hago porque me gusta mucho estar haciendo actividades. Además le ayudo a mi madrina un montó con su tienda y vengo de una familia muy unida. Por otra parte, no sé si es por necesidad, pero les ayudo a mis papás con algunos gastos personales. Con mi sueldo ayudo a pagar mis estudios. Farmacia es una carrera que demanda mucho y es cara. Compro fotocopias, libros y mis cosas.





- ¿Qué tema de actualidad te preocupa?



- La violencia de género y familiar es lo que más me conmueve. Estoy al tanto del tema y soy una persona que no tolera la violencia. Veo muy bien toda la ayuda que se da desde el gobierno y las organizaciones o fundaciones. Viví la violencia de género con una persona allegada y no soportaba estar en silencio. Busqué la forma de abrirle los ojos y de hablarlo con su entorno para que la ayudaran más. No sé si mi ayuda fue grande, pero sí la de su entorno que fue alertado por lo que les comenté.





-¿Qué opinas de tu departamento?



- Estoy orgullosa de haber nacido en Ullum. Es un lugar hermoso que está creciendo día a día. Acá se puede hacer turismo y deporte. En mi departamento hay mucha paz y no lo cambio por nada. Con el renacer del dique fue muy lindo, porque volvimos a recibir gente hasta de otras provincias. Ahora, con la Ruta Interlagos es impresionante la cantidad de gente que vemos en el departamento. Gracias a esa obra tenemos mucho turismo.