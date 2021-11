Hacen un duro trabajo y lo único que las inspira es el amor por los animales. Sacan plata de su bolsillo, piden donaciones y buscan hasta el cansancio ayuda para cubrir su gasto fijo, cosa que muchas veces no pueden hacer. Sin embargo, siguen al pie del cañón. En San Juan hay 3 refugios para cuidar perros callejeros y judicializados, que trabajan "a pulmón". Desde estas instituciones dijeron que les resulta muy difícil llegar a fin de mes y que entre las tres tienen en promedio un gasto fijo de 150.000 pesos.

La vez que algunos perros son protagonistas de un ataque, las protectoras quedan en el ojo de la tormenta. Sin embargo, desde estas instituciones dijeron que pocas personas conocen el esfuerzo que hacen para poder llevar adelante este trabajo, que no es sencillo y que no muchos están dispuestos a realizar. "Los refugios hacen falta, pero nadie nota que el trabajo que hacemos es el que nadie quiere hacer. Subsistimos con plata de nuestro bolsillo y de donaciones que recibimos. Por los perros judicializados, la Secretaría de Ambiente nos da por mes 12 bolsas de alimento para esos animales, pero en total gastamos 60 bolsas por mes para todos los que tenemos en este momento", dijo Cecilia Montaña, del refugio Casa de Tronquito y comentó que además del gasto del alimento, todos los meses necesitan fondos para poder comprar medicamentos y para atención veterinaria.

"La mayoría de los meses llegamos con los fondos justos. Hay perros que pasan mucho tiempo internados. Por ejemplo, ahora tenemos uno al que no le cicatrizó la castración, otro con moquillo y uno al que le estamos haciendo una quimio que nos genera un gasto de $2.500 cada vez que los llevamos", agregó la proteccionista. Por otro lado, comentó que a este problema, a ellos se les suma que está por vencer el contrato de alquiler del lugar donde tienen el refugio y les dijeron que no se los renovarán porque quieren vender la casa y la finca. "No sabemos qué vamos a hacer, porque no es fácil encontrar un lugar con espacio suficiente para los perros. Nosotros ahora tenemos 65 perros y de ellos 10 son judicializados", concluyó y dijo que ellos hasta hacen ferias americanas para recaudar fondos.

En el mismo sentido, Emilia Merino, de Pitbull al Rescate, que tienen un refugio en Rawson, comentó que ellos también tienen un gasto fijo mensual de $50.000 en promedio. "La ayuda que recibimos de manera fija es la de los proteccionistas o vecinos que colaboran, porque Ambiente el mes pasado nos trajo 18 bolsas para 28 perros, y este mes no trajo nada. Además de gastar dinero en alimento, cosa que de alguna manera u otra siempre conseguimos, hay que sumarle otros como la comida para los perros con problemas de salud. Nosotros tenemos una perrita sin hígado que come un alimento que cuesta $4.000 y otros con problemas renales. También hay que pagar luz, agua, gas, medicación, vacunas, fumigación para evitar las garrapatas y hasta tenemos que desinfectar todos los meses porque hay animales que a veces llegan con moquillo", dijo Merino y comentó que otros gastos grandes que tienen son los elementos de limpieza, que utilizan para evitar que en el lugar haya feos olores que molesten a los vecinos. Mientras que desde el tercer refugio, que está en Jáchal, no atendieron los llamados de este diario, sin embargo desde los otros refugios dijeron que el gasto allí es similar.

Para colaborar

Desde Ambos refugios comentaron que reciben todo tipo de donaciones. A la vez, dijeron que que las personas interesadas en ayudar al grupo pueden comunicarse con ella a través del 2645631131, con Emilia Merino. Mientras que Cecilia Montaña dijo que su número de contacto es 2645472761.

Judicializados

Los perros judicializados son los que la Policía Ecológica o la Secretaría de Ambiente llevan hasta estos refugios luego de algún tipo de incidente. En estos refugios se busca que los animales sean reeducados y puedan ser dados en adopción, cosa que no muchas veces sucede, entonces los perros quedan en el refugio.