Faltan pocos días para la realización de la Cabalgata de la Fe 2022, confirmada para fin de mes, y los gauchos trabajan a contrarreloj para conseguir los fondos necesarios para no tener que suspenderla, ya que los casi dos años de pandemia afectaron considerablemente la economía de esta entidad. Javier González, su presidente, dijo que necesitan casi $1,7 millones para algunos de los gastos. Es por eso que vienen organizando desde rifas hasta festivales para reunir el dinero necesario. También destacó que el Gobierno se hace cargo de gran parte de los demás costos de este evento.

La cabalgata está prevista para arrancar el 31 de marzo con la Noche de Gala y seguir hasta el 2 de abril. Pero la Federación Gaucha aún no termina de recaudar los fondos para cubrir los gastos. Por eso, el 11 y 12 de marzo se realizará un gran festival en Angaco, con lo que esperan tener buenas ganancias. "Hemos pasado dos años muy duros por la pandemia. No pudimos realizar festivales y las agrupaciones, que también pasaron un mal momento económico, dejaron de pagar la cuota mensual por estar federadas. Casi todo ingreso de dinero se paró, pero los gastos de mantenimiento de la Casa del Gaucho, y otros, siguieron. Eso terminó prácticamente con lo que teníamos ahorrado. Por eso, ahora retomamos algunas actividades. Hicimos rifas, peñas, venta de locro y festivales para sumar. Esto no ocurrió en años anteriores a la pandemia", sostuvo González.

Agregó que a medida que se volvió un poco a la "normalidad", las agrupaciones comenzaron a regularizar sus deudas, gracias a las facilidades que tuvieron para hacerlo. La Federación decidió reducirles en un 50% el valor de la cuota para que pudieran ponerse al día.

González dijo que desconoce cuánto cuesta en total realizar la Cabalgata de la Fe, porque hay gastos que no se calculan (compra de presentes para las autoridades o de combustible para ir y volver hasta la Difunta para organizar la llegada de la travesía, la impresión de folletos para la promoción de evento y de las invitaciones, etc.). Pero que, estimativamente, necesitan unos $1.690.000 para echarla a andar. "El pago de los impuestos como Sadaic, Aadicapif, de circulación en la ruta, y el seguro para espectadores y participantes, oscila en los $150.000. A eso hay que sumarle la ayuda que le da la Federación a las 80 agrupaciones federadas para que también puedan participar de la travesía", explicó.

Entre estas ayudas mencionó que a cada agrupación se le entrega 5 kilos de asado, que en total llegan a ser 400 kilos. Calculando que el kilo cuesta $1.000, la inversión en carne sería de $400.000. También, cada agrupación recibe 5 fardos de pasto para alimentación de sus animales. Cada fardo tiene un valor de $450 por lo que en este caso la inversión es de $180.000.

Otro de los gastos fijos de la cabalgata a la Difunta Correa es el acarreo de los animales desde Jáchal y Valle Fértil que también costea la Federación. González dijo que se hacen en total seis viajes de ida y 6 de vuelta, y que cada uno cuesta $80.000, por lo que la inversión es de $960.000. "Antes de la pandemia, la Federación siempre contó con los fondos suficientes para hacer la cabalgata, pero ahora no. Por eso salimos a recaudar lo más posible. Por suerte, el Gobierno siempre se hace cargo de otros gastos importantes como el pago de los artistas que actúan durante el cierre, entre otros. Sin esa ayuda no podríamos hacer esta travesía", sostuvo González.

Espectadores. Miles de personas se reúnen a lo largo del recorrido que hace la cabalgata para alentar el paso de los jinetes.





Dos días de fiesta para reunir fondos

El 11 y 12 de marzo se realizarán en conjunto en Angaco la Fiesta Anual de la Federación Gaucha y la del Olivo y el Cacique, con artistas locales y nacionales. El 11 actuarán Arraigo, Dúo Herencia, Omega y Ariel Castro, mientras el que 12 lo harán El Chango Huaqueño, Los Hermanos Videla y Sergio Galleguillo. La doble fiesta incluirá un campeonato de destrezas criollas, encuentros de tropillas y jineteadas con más de 100 montas. La conducción estará a cargo de Pascual Recabarren con invitados de Jesús María y Santa Fe. El precio de las entradas es de $500 y se pueden comprar anticipadamente en la Casa del Gaucho (Belgrano y Circunvalación) o en la boletería del Predio Gaucho Cacique Angaco (calle Nacional y Plumerillo, Angaco), los días de la fiesta.