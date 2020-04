El comercio de algunos rubros reanudará la actividad, pero solo bajo la modalidad de delivery para que no haya congestión de gente en las calles. Ópticas y laboratorios podrán atender de a dos pacientes por hora, con turnos. En construcción, vuelve la actividad de la obra privada; y también regresan los oficios como plomeros, gasistas o carpinteros, entre otros. Eso es lo que se sabe hasta ahora de cómo empezará a reactivarse el trabajo a partir del lunes próximo, siempre bajo estrictos controles sanitarios y formas de funcionamiento, para evitar desandar todo lo hecho hasta ahora en la guerra contra el avance del coronavirus en San Juan. Según se informó ayer, el gobernador Sergio Uñac acordó esta "cuarentena administrada" con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, con la idea de echar a andar la rueda de la economía, aunque sea lentamente, sobre todo en distritos como este donde hay pocos casos o escasa circulación viral. Ya se confirmó que en todo el país se reabren el lunes los lugares de pago no bancarios como Rapipago o Pagofácil , y que habrá mayor actividad bancaria con turnos. En San Juan además habrá liberación de taxis y remises y ultiman negociaciones para que los bancos cambien horarios. No hubo definiciones hasta el cierre de esta edición sobre si el comercio implementará el horario de corrido y como solucionaran las tareas de llevar el producto a la casa.

Comercio minorista: abarca a los rubros de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración. Solamente podrán vender mercadería ya elaborada a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los compradores y mediante entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios. En ningún caso los comercios podrán abrir sus puertas al público.

Salud: La atención médica y odontológica programada de seguimiento de enfermedades crónicas y de carácter preventiva, con turno previo, y solo dos pacientes por hora. Además, los laboratorios de imágenes con turno previo, pero con dos pacientes por hora. Ópticas, con turno previo y con dos pacientes por hora.

Autos: abren las empresas de seguros y los servicios de verificación de siniestros que permitan realizar los pagos por arreglos de los automóviles y motos afectados por accidentes. En ningún caso se podrá atender al público. Todos los trámites deberán hacerse en formal virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

Industria: Se autoriza la producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. También los procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Oficios: Carpinteros, gasistas y plomeros podrán volver a prestar sus servicios.

Construcción privada: podrán reiniciarse sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios que establezca la provincia, con reorganización de turnos y modos de trabajo.

Otros: Locales de cobranza de servicios e impuestos. Actividad registral con turnos. Oficinas de rentas provincial y de municipios.

Se flexibilizarán varios rubros, pero solo podrán vender por teléfono, online o por redes. Y tendrán que llevar el producto a domicilio, ya que no se permitirá el ingreso de público. Dudas sobre el reparto.

Es uno de los rubros que se autorizará volver a trabajar. Según la UOCRA en San Juan mueve a mas de 500 obreros. Se intensificarán controles para que se cumpla el protocolo sanitario.

Todos los referentes de las actividades sectoriales que comenzarán a flexibilizarse el lunes celebraron que se dé luz verde a un reinicio del trabajo, aunque aún restan por resolver varias situaciones. Por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio planteó la dificultad que representará lograr que el público comprenda que no podrá ir a retirar la ropa, el calzado o la cartera al local sino que tendrá que esperar a que la lleven a su casa. Y en este sentido, su titular, Mirna Moral, fue categórica al decir que el empleado que se dedica a vender al público, no podrá ocuparse de esa tarea, sino que el comercio tendrá que contratar un servicio de delivery. ""El empleado tiene una declaración jurada ante la ART que llega a una hora y sale a la calle a otra y le cubre ese horario", explicó. Moral dijo que el empresario tendrá que implementar un servicio de reparto, quizá con un cobro extra al usuario. También dijo que como habrá menos trabajo se podrá implementar que vaya la mitad del personal unos días y la otra mitad, el resto, sin que eso implique recortar el sueldo. En ese aspecto hay una contradicción porque Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio, dijo que el comerciante ""deberá poner algún empleado para que haga el servicio de delivery, en función del tamaño de cada comercio". Agregó que la venta por reparto es una solución "parcial", pero celebró que al menos se implemente de esa forma "porque necesitamos vender", y también que se anuncie con anticipación, así tienen tiempo de organizarse. Dino Minozzi, desde la Federación Económica, dijo que falta acelerar mecanismos de CAME Pago, Botón de pago, Código QR y posnet, y pago a distancia para la venta online. También se mostró satisfecho con el regreso de la actividad de la construcción, al igual que la Cámara Argentina de la Construcción. Al respecto, desde la UOCRA, Eduardo Cabello anticipó que el gremio trabajará codo a codo con la Subsecretaria de Trabajo para fiscalizar que se cumpla a rajatabla el protocolo de seguridad sanitaria, distanciamiento entre trabajadores y entrega de barbijos.

>> LAS REPERCUCIONES

HERMES RODRÍGUEZ - Pte. Cámara de Comercio

""El servicio de delivery es una solución parcial pero necesitamos vender, así que bienvenido sea, con las limitaciones sanitarias y siendo responsables con el protocolo que elaboramos".

EDUARDO CABELLO - Sec.Gral UOCRA

Es importante que abra la actividad privada porque hay mucha gente que depende de ella. Vamos a vigilar con las autoridades que se cumpla con los protocolos de seguridad sanitaria.

MIRNA MORAL - Sec. Gral SEC

Será difícil hacer entender a las personas que la compra será online y no pueden ir a retirar nada. Los empleados trabajaran en turnos pero no podrán hacer el delivery. Se requerirá mucho control.

DINO MINOZZI - Pte. Federación Económica

Es positiva esta reapertura. La construcción privada es algo que venimos peleando, y en la modalidad de comercio no presencial ya veníamos trabajando, con mecanismos de pago sin contacto.

ANTE DUMANDZIC - Pte. Camarco SJ

Es importante incluir en las excepciones a la obra privada; la misma da trabajo a mucha gente. Y por ello, ayuda a movilizar la economía. Siempre respetando el protocolo de salud Covid-19.