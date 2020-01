Con la delegación. Jorge Alcaide (primero desde la derecha) es quien está a cargo de la delegación sanjuanina, cuyos jinetes están junto a él en la foto. Defendió la doma y dijo que no hay ningún tipo de maltrato animal.

Luego de la muerte del jinete en Jesús María, que falleció al ser aplastado por un caballo, muchos proteccionistas salieron a defender a los animales y dijeron a través de las redes sociales que en este festival se maltrata a los caballos. De hecho, en Córdoba el festejo hasta fue denunciado en la Justicia bajo ese argumento. Ante esto, Jorge Alcaide, quien es el subdelegado de San Juan en el festival de Jesús María, filmó un video en el que muestra cómo viven los animales que son montados durante la doma. Y, en una charla con DIARIO DE CUYO, salió al cruce de las protectoras. Dijo: "Entramos al potrero donde están los caballos y mostramos las condiciones en las que están. No hay maltrato animal".

Caminando entre los caballos, mostrando todo el espacio que tienen dentro de los "potreros" de Jesús María, Alcaide defendió la actividad que ama. "A ver, gente, acá estamos con los animales del festival", dice al iniciar el video en el que explica que los caballos están en un espacio grande, con comida, agua y en "excelente" estado. "Estos son los caballos maltratados que dice la gente. Estos son los caballos que las protectoras quieren proteger. ¿Proteger de qué? ¿Alguna lastimadura o algún caballo flaco? De qué hablan, por favor, hablan desde la ignorancia, y les digo ignorantes por no faltar el respeto. Los gauchos somos educados, y más que los estudiados", agregó más adelante en el video.

Al ver las imágenes, este diario entrevistó al subdelegado de San Juan. Alcaide dijo que el video surgió para "defender" la tradición y a la doma. "Veía que se distorsionaba mucho la situación y decidí hacer el video. Empezaron a decir -luego de la muerte del jinete- que el animal también estaba mal y eso no es real. El caballo está bien, al igual que el resto de los animales; ante esa bronca pensé en el video para explicar cómo es la situación", dijo y resaltó durante toda la charla que en el festival no se permite el maltrato, los animales flacos o las yeguas preñadas.

Enojadísimo por lo que dicen los proteccionistas, el sanjuanino defendió su postura y la del gauchaje local. "Algunos dicen que se sacrifica a los animales después de cada jineteada, pero eso es mentira" comentó y agregó que los caballos son trasladados desde los potreros en vehículo y que son domados, por noche, entre 8 y 14 segundos.

En respuesta a los que dicen que los caballos de doma reaccionan así porque son lastimados o incentivados a que sean chúcaros, Alcaide dijo: "Los caballos para jineteadas son animales que no se dejan amansar y quedan para esto. Si no existiera las jineteadas estos caballos terminarían muertos en un frigorífico, porque tampoco sirven para trabajar. La gente dice barbaridades, como que los caballos son drogados para que sean así, pero no se les pone ningún estimulante, así es la naturaleza de estos caballos", y resaltó que el Festival es parte de la tradición y tiene un fin solidario. "Nadie habla de que el festival ayuda todos los años a que 20 escuelas tengan comida para los chicos y que es lo que permite que el pueblo viva todo el año", concluyó el sanjuanino desde Jesús María.

Accidente y susto de un jinete sanjuanino

El jueves en la noche, un jinete sanjuanino fue noticia en varios medios nacionales, al protagonizar una gran caída en el Festival de Doma de Jesús María. Jorge Salinas es el suplente de la delegación. Comentó que quedó enredado en el estribo y al tocar el suelo, fue pateado por el caballo que casi termina aplastándolo. Afirmó que durante los segundos que fue arrastrado la mente se le quedó en blanco y que sólo pudo cubrirse la cara. Salió de allí apenas con hematomas y raspones.