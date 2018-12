Emoción. Los alumnos, padres y docentes de la Escuela 11 de Septiembre no pudieron contener las lágrimas cuando hicieron el abrazo al edificio escolar para despedir a Jazmín Cárdenas.

Todos mantuvieron la esperanza de recibir en cualquier momento la buena noticia de la recuperación de una de las alumnas más queridas de la institución. Pero, lamentablemente, sucedió lo contrario. Tras permanecer dos semanas en Terapia Intensiva y con pronóstico reservado, la nena de 10 años falleció el domingo pasado. Era Jazmín Cárdenas, alumna de 4to grado en la Escuela 11 de Septiembre, de Rawson, quien contrajo meningitis. Ayer, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico al edificio escolar para despedirla, en medio de la conmoción.

Hace dos semanas la menor fue internada en grave estado por un cuadro de meningitis. Desde Salud Pública explicaron que no se trató de un cuadro contagioso. Por su parte, los médicos que la atendieron dijeron que sólo su corazón funcionaba y que únicamente quedaba esperar.

"Realmente no lo podía creer y fue algo muy difícil tener que comunicar esta noticia. Nunca esperamos este final", dijo María Mónica Nieto, directora de la Escuela 11 de Septiembre, y una de las primeras personas en enterarse de la muerte de Jazmín. Dijo que fueron los propios padres de la alumna quienes le avisaron lo ocurrido. "Siempre me mantuve en contacto con ellos para conocer cómo seguía Jazmín y luego contarle las novedades a toda la comunidad educativa. Por eso también me encargué de avisarles a los docentes y padres de esta triste noticia que nos conmocionó a todos", dijo Nieto.

La docente contó que desde que Jazmín quedó internada se organizaron cadenas de oración para rezar por su recuperación y colectas para ayudar a su familia. Agregó que ambos padres de la menor se quedaron sin trabajo y atraviesan por una difícil situación económica. Es por este motivo que la comunidad educativa consiguió reunir dinero, mercadería y ropa para ayudarlos. En esta actividad solidaria también participó la comunidad religiosa de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, donde Jazmín asistía a las clases de Catequesis para tomar la Primera Comunión y donde también era muy querida por todos. "Jazmín era una niña muy dulce que no conocía la maldad. Jamás ocasionó algún problema en la escuela, era muy responsable y solidaria. Siempre tenía tiempo para ayudar a sus compañeros con los deberes. Va a ser un golpe muy duro para los chicos saber que no la volverán a ver", dijo la directora.

Para que los compañeros de Jazmín puedan superar su muerte y continuar con la vida escolar sin ningún contratiempo, contarán con la intervención y asistencia del Gabinete Técnico Interdisciplinario, del Ministerio de Educación. Así lo adelantó Celia Roco, supervisora de Educación Primaria.

Ayer por la tarde, tanto la comunidad educativa de la Escuela 11 de Septiembre como miembros de la comunidad religiosa de la Parroquia Nuestra Señora del Valle quisieron despedir a Jazmín de manera muy especial. Hicieron un abrazo simbólico al edificio escolar justo en el momento en que el cortejo fúnebre de Jazmín pasó por el lugar antes de llegar al cementerio de San Miguel, en Rawson, donde quedaron sus restos.



Precaución

Para evitar la preocupación de los papás de los alumnos que asisten a la Escuela 11 de Septiembre, las autoridades hicieron desinfectar el edificio escolar cuando se conoció que Jazmín tenía meningitis.