Lavarse las manos con jabón constantemente es la recomendación más dada en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo entero. Usar alcohol en gel o diluido en agua es otra de las medidas preventivas. En este contexto, el ardor de las yemas de los dedos, las pequeñas grietas en las palmas de las manos y la sequedad en esta parte del cuerpo comenzaron a ser moneda corriente. Es por esto que DIARIO DE CUYO consultó con Mariana Barber, dermatóloga local, quien dio varios consejos sobre qué jabón usar, cuántas veces al día ponerse crema en las manos y hasta qué guantes utilizar a la hora de limpiar el piso.

"Las dermatitis de contacto se producen cuando se utiliza alguna sustancia que irrita y daña la barrera cutánea. Esto genera una inflamación y la piel se lastima, aparecen fisuras y ardor, entre otros síntomas, pero hay muchas medidas preventivas", dijo la especialista y agregó que el jabón en exceso, el alcohol en gel y los químicos como la lavandina son productos que dañan esta barrera, pero que a la vez hay formas muy fáciles de hacer que la piel no sufra consecuencias.

El lavado de manos, por al menos 20 segundos, es totalmente necesario. Barber dijo que para que esta acción no sea dañina se recomienda usar jabones cremosos. "Cualquier jabón cremoso, preferiblemente sin perfume, es bueno para el lavado constante de las manos. No recomendamos usar jabones que tengan antisépticos para el lavado frecuente porque pueden irritar la piel con facilidad. Además, el solo uso de jabón y agua es suficiente para combatir la pandemia", agregó y dijo que tampoco aconsejan usar jabón blanco (el que se usa para la ropa) ni de glicerina. Sobre el jabón líquido explicó que es recomendable que tenga las mismas características que el de tocador, es decir que sea cremoso. Debido al constante uso de alcohol y a que el lavado es frecuente Barber dijo que el "uso de emolientes" (cremas) es fundamental. "Hay que usar cremas humectantes con base acuosa, en lo posible que no tengan perfume. Siempre, inmediatamente luego del lavado de manos. Es que eso crea barreras en las manos, que pueden haber sido debilitadas con tantos productos", agregó y dijo que es muy bueno reforzar el uso de crema antes de irse a dormir ya que en ese momento no hay lavado de manos y dura más tiempo.

"Hay que cuidar la piel para que no se lastime", agregó y dijo que otra forma de cuidar las manos es evitando el contacto con productos químicos, como la lavandina. "Parece obvio pero realmente es importante decir que estas sustancias alteran la barrera cutánea y pueden generar una dermatitis de contacto. Para esto, siempre recomendamos usara guantes", explicó y dijo que los ideales son los de nitrilo (los negros) o de vinilo. Esto, porque los de látex (los que habitualmente utilizan los médicos o los que son de colores y que se compran en los supermercados para limpiar la cocina o el baño) tienen un entalcado que puede ser perjudicial. "En caso de no tener los otros guantes y ya tener las manos lastimadas o con mayor sensibilidad, se recomienda usar guantes de algodón abajo de los de látex para evitar el contacto. Los guantes de algodón se pueden fabricar en casa con una remera vieja", concluyó la especialista.