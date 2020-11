Si bien el problema viene de hace tiempo, en las últimas dos semanas se ha acentuado en la provincia el faltante de diversos materiales de construcción entre los que se detallan el hierro -especialmente las varillas número 6 que se usan para hacer los estribos de las columnas-, las chapas y caños galvanizados, las cañerías de PVC en general, aditivos para construir, cables y elementos eléctricos, insumos sanitarios y hasta ladrillones, según informaron desde ferreterías y cámaras de construcción. De acuerdo a esas fuentes, hay un cóctel de razones que justifican la escasez, pero fundamentalmente suenan con fuerza el aumento de la demanda por un lado, y la especulación de fabricantes ante la inestabilidad cambiaria y el temor a una eventual devaluación de la moneda. Algunos también agregan que por la pandemia las fábricas perdieron stock y están trabajando con capacidad limitada por el personal licenciado. En las ferreterías dicen que junto a la escasez reinante hay un aumento de la demanda porque la gente aprovechó sus ahorros para hacer arreglos, instalar piletas o construir su vivienda, ante la imposibilidad de irse de vacaciones o comprar dólares. Desde Benavidez Materiales de Construcción informaron que han tenido un aumento del 20% en las ventas respecto al año pasado. ""La construcción ha tenido un crecimiento, en pandemia las ferreterías hemos trabajado un poco más que el año pasado, la gente común ha decidido construir y hacer ampliaciones", contó Eduardo desde ese negocio. Guillermo Cabrera, referente del sector ferretero y representante de CAME, indicó que "están faltando muchas piezas y materiales y está perjudicando sobremanera, hay muchas obras privadas que se están parando". Respecto al incremento de instalación de piletas dijo que la venta de los accesorios para esa obra aumento 70% respecto al año pasado. Cabrera agregó que los hornos locales están entregando a cuentagotas los ladrillones, muy por debajo de los pedidos que se realizan. Al respecto, Enrique Velasco, desde la Cámara Empresarial de la Construcción, dijo que ""hay mucha escasez y si bien hay mayor demanda, creo que no es el motivo. Lo que pasa es que hay menos oferta por parte de las fábricas o no lo quieren soltar, hay especulación con el precio". Agregó que en dos meses el ladrillón subió 100%, ya que en septiembre los 1.000 salían alrededor de $10.000 y ahora promedian o superan los $20.000. Julian Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), contó que además de los materiales detallados arriba también hay restricciones de cantidad de cemento a las firmas que hacen hormigón elaborado, faltantes de cables eléctricos y elementos como llaves o termomagnéticas. Respecto a los ladrillos dijo que en tres meses el precio subió 200%, al saltar de $8 a $24 cada pieza. ""Han salido un montón de clientes chiquitos, gente que está refaccionando casas y compra al por menor y no pelea el precio como lo hacen las empresas", explicó. En las empresas constructoras dijeron que aún no cuantifican el atraso, pero que empezaron a tener complicaciones. Incluso las empresas de Camarco mantuvieron una reunión con autoridades al respecto (ver abajo). ""Son los primeros síntomas del desabastecimiento y los faltantes persistirán mientras haya retraso del dólar. No va a mejorar mientras la brecha cambiaria aumente", opinó Rins.

Impacto en la obra pública

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Julian Rins, contó que mantuvieron una reunión la semana pasada con el ministro de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino, y lo pusieron al tanto de la escasez de materiales "porque sabemos que va a terminar impactando en la obra pública como también en la privada", explicó. Dijo que llama la atención que falten materiales que se producen en Argentina como es el caso del acero, que tiene gran protección arancelaria para que no ingrese de otros países, "y sin embargo no se está produciendo". Rins agregó que manifiestan tener problemas por el Covid, que obligó a cerrar algunos hornos, problemas para importar insumos y dificultades de reposición de stocks.

Intimación nacional

A través de la resolución 605/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo aplicó la Ley de Abastecimiento e intimó a las empresas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a que garanticen el abastecimiento y aumentar su producción de materiales ""hasta el máximo de su capacidad instalada". Asimismo, les solicitó que "implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión" de materiales con el objetivo de satisfacer la demanda que se incrementó en los últimos meses.