"Hola. Soy Médica. Si alguien tiene un problema o duda sobre coronavirus y no sabe cómo actuar, y no lo considera tan grave como para acudir a Urgencias, puede consultarme por privado y trataré de ayudarlo. Evitemos el colapso de las Emergencias y hospitales. Protejamos a nuestros familiares vulnerables. Lávate las manos. Quédate en casa". Con esta publicación María Eugenia Merlo, una médica sanjuanina, abrió lo que llama un consultorio virtual. Al igual que ella, otros profesionales médicos y psicólogos locales también se ofrecieron a través de las redes sociales a brindar asistencia, en muchos casos gratuita, para poder sobrellevar esta emergencia sanitaria.

En momentos donde la solidaridad de la gente es puesta en tela de juicio, sobre todo porque muchos no cumplen con las normas que fueron impuestas por el Gobierno nacional, algunos profesionales se mostraron dispuestos a ayudar e innovaron. Se actualizaron de golpe, se amoldaron a la dura realidad que vive la provincia y decidieron tender puentes para que la cuarentena no influya en la salud y para que las guardias de los hospitales no se llenen de pacientes con problemas que nada tienen que ver con el coronavirus. "Esto -por el coronavirus- es algo que lo vamos a solucionar con la solidaridad. Cada uno, desde su lugar puede aportar un granito de arena y esto es lo que yo puedo dar y ofrecer. Con las limitaciones que genera el aislamiento, puede ser importante esta ayuda", dijo por su parte Mariana Ruiz que es psicóloga y que junto a varios colegas comenzaron a atender a sus pacientes y a gente desconocida de manera online. Esto, porque se considera que en estas situaciones críticas pueden que se genere un aumento del estrés colectivo, que en algunas personas crezca el miedo, el consumo de alcohol o la confusión, entre otras cosas.

Si bien ellos están convencidos de que atender personalmente a sus pacientes es lo mejor que les puede pasar, sienten que no pueden dejar de brindar ayuda y por eso lo hacen a través de un llamado telefónico y hasta por videoconferencias. "Yo tengo el alta por una meningitis, pero soy paciente de riesgo y no puedo salir. Entonces necesito ayudar a mis colegas médicos y atiendo a la gente por internet o Whatsapp", dijo Merlo y contó que ella brinda asistencia a personas que sienten algún dolor de garganta y no entran en el parámetro de caso sospechoso, a quienes sienten malestar estomacal o a los que tienen dudas de cómo lavarse las manos.

En el mismo, sentido y comentando que tiene un hijo trasplantado y que no puede abandonar su casa para abrir su consultorio Ruiz dijo que tiene su teléfono abierto para todos los que necesiten algún tipo de apoyo psicológico. "La idea surgió porque vi muchas personas que ofrecían su ayuda a otras personas y para poder ofrecer algún tipo de alivio. Nos estamos volviendo un poco locos todos con el encierro y me parece necesario poder brindar contención para que podamos llevar de la mejor manera este momento", agregó y dijo que en las redes hay personas que hasta ayudan a que los chicos hagan la tarea de la escuela o que los adultos puedan hacer las compras sin salir de su casa.



Contacto

"Con solidaridad y empatía saldremos adelante", dijo la psicóloga Mariana Ruiz. A ella se la puede contactar para pedirle contención a través del siguiente teléfono: 264 510-8137.