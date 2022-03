Hay una premisa que sobrevuela y que obliga a pensar: las personas se pueden hacer adictas a casi cualquier cosa, dependiendo de algunos factores. Lo plantea un grupo de especialistas que está exponiendo en San Juan sobre los problemas del consumo de sustancias con una perspectiva neurocientífica, incluyendo la psicosocial y ambiental. Se trata de la Jornada Integral de los Tratamientos de Consumos Problemáticos Basados en Neurociencias, que hoy de 9 a 13 se desarrollará en el local de 9 de Julio 71 Oeste y que organiza la Fundación Eluanen.

"Algunos son adictos a sustancias, algunos no, algunos son adictos a la pornografía, a las compras, a internet. Todo tiene mucho para ser explicado y el objetivo es ver qué sucede antes, durante y después de que las personas empiezan un tratamiento. Además, no puede faltar la exposición de las razones de por qué los tratamientos utilizados desde hace un siglo no tienen mucha validez científica y que en la actualidad están evolucionando", explicó el médico psiquiatra y psicoterapeuta Martín Furman, uno de los expositores.

"La solución para las personas con problemas de consumo no es el mero hecho de no ingerir más la sustancia. Eso hasta diría que es contraproducente en el largo plazo y no resuelve los problemas de fondo, psicológicos y sociales del individuo. En el modelo de tratamiento basado en evidencia, el cambio va mucho más allá pues apunta a su forma de vincularse con todo y no sólo con la sustancia. Esto incluye sus amigos o su trabajo, pero sobretodo su familia, su pareja y consigo mismo", indicó el especialista.

La exposición es presencial y vía Zoom y los interesados pueden contactar a fundacioneluanen@gmail.com. La inscripción es gratis. Según detalló Furman, en la actividad explican sobre el tratamiento, que es intensivo y ambulatorio.