En las escuelas. Los chequeos se hacen en las escuelas. Pero los papás deben dar la autorización para que les realicen la ecografía.

Poder detectar casos de hidatidosis en los chicos y así realizar un tratamiento temprano sin que se produzcan complicaciones en el futuro es lo que busca el Ministerio de Salud de la provincia a través del sector de Zoonosis. Es por eso que ya empezaron con los operativos de control en las zonas rurales. Esta es una enfermedad que el perro puede transmitir al ser humano. Produce lesiones orgánicas en las personas y también en los animales. Principalmente afecta el hígado.



El equipo de Salud empezó el chequeo en las escuelas del departamento Sarmiento y continuarán en Caucete la próxima semana. Lo que quieren es controlar a los chicos ya que cuando recién se contrae esta enfermedad no tiene síntomas. Recién en la adultez comienzan a ser visibles sus indicios. Entonces, en general, a esa edad la única solución es la intervención quirúrgica. Verónica Pérez, al frente de Zoonosis de Salud Pública explicó que el control se hace en niños de zonas rurales porque es allí donde se dan las prácticas más riesgosas para que la enfermedad se transmita. Es decir que en el campo, luego de la faena de animales, se les dan las vísceras a los perros y estos, que pueden contraer la bacteria, están en contacto con los niños y ahí está el riesgo de transmisión (ver infografía).



Desde que comenzaron los chequeos, ya estuvieron en Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia. Este año seguirán por Sarmiento y Caucete. "Lo que se vigila es que la enfermedad no esté. Es por eso que en el cronograma está previsto visitar los mismos lugares cada tres años y no esperar que la gente vaya a hacerse el control. Esto se detecta a través de una ecografía"; dijo Pérez. Ya detectaron dos casos de hidatidosis. Pero según explicó la especialista la idea es vigilar para que la enfermedad no esté. Los chequeos se hacen en el mismo grupo escolar cada tres años.



Unos 4.000 chicos ya fueron chequeados y piensan que la cifra se duplicará este año. "Apuntamos a la zona rural porque es la más vulnerable. Eso no quita que aparezca un caso de hidatidosis en Chimbas", dijo Pérez.



Los controles comenzaron a realizarse en 2013. Entonces sólo había un ecógrafo. Pero como San Juan es precursora en esta clase de chequeos, consiguieron un aparato más.



El proceso



En el campo, los animales son faenados, y en general se dan las vísceras crudas que tienen quistes hidatídicos a los perros. El can se infecta. Los huevos son eliminados con su materia fecal. Los humanos se contagian al estar en contacto con los perros.



Los controles



La semana pasada, el equipo de profesionales de Salud Pública estuvo en Sarmiento. El operativo volverá a repetirse a fines de agosto. El otro sitio que será controlado en los próximos días será Caucete.