El Ministerio de Salud Pública emitió ayer un nuevo parte de coronavirus, en el que fue informado que hubo 21 nuevos casos y que una persona se encuentra aislada y en internación. El reporte corresponde a la semana epidemiológica del 24 al 30 de abril y con respecto al periodo anterior hubo un leve aumentos en los contagios (de 17 pasaron a 21); a la vez que previamente no había pacientes internados.

Los 17 nuevos casos surgieron luego de procesar 747 hisopados en toda la provincia y a lo largo de la semana, a un promedio de poco más de un centenar por día. Con estos datos, el acumulado de personas con covid asciende a 144.749, una cifra que en los últimos dos meses no ha mostrado grandes saltos en cantidad debido a que el impacto de la pandemia comenzó a perder fuerza tras el pico de la tercera ola, registrado en enero pasado.

Desde entonces, el acumulado de infectados (que registró su primer caso a fines de marzo de 2020) amesetó su curva epidemiológica, de acuerdo a los datos oficiales.

Por otro lado, un paciente se encuentra internado en área covid-19, es decir, un sector aislado; aunque no fue informado si corresponde a un centro de salud del sector público o privado. Esta persona, que no es paciente pediátrico ni tampoco una embarazada, no está recibiendo asistencia respiratoria mecánica.

A su vez, la cifra de decesos se mantiene en 1.319; en tanto que quienes superaron la enfermedad ahora totalizan 143.411.