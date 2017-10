Pese a que corrió lo más rápido posible no pudo alcanzar el colectivo de la línea 50 que iba hacia la ciudad. Dobló una cuadra antes, ya que por el corte que arrancó ayer en una arteria clave de Villa Krause, alteró su recorrido habitual y esto desconcertó a la gente. La interrupción de tránsito abarca el tramo de Boulevard Sarmiento entre Avenida España y Pasaje Argentino, y por este motivo también las líneas 15, 15A y 49 tienen un nuevo recorrido temporal. Este corte se mantendrá hasta mañana y se debe a los trabajos de soterramiento del cableado de energía, televisión y telefonía, en el marco de las obras de semipeatonalización del sector.



"Ya perdí dos colectivos porque no sé por dónde pasan ahora. Creo que deberían haber hecho más difusión de este corte para que no nos tomara de sorpresa", dijo Josefa García que fue a realizar un trámite en el municipio de Rawson y se topó con el corte.



Esta interrupción de tránsito abarca sólo una cuadra, pero genera varios inconvenientes, especialmente en la intersección de Boulevard y Pasaje Argentino, donde no hay semáforo, y por donde ahora deben circular las líneas 50, 49, 15 y 15A que van desde Rawson al centro y viceversa. A esto se suma que sobre Pasaje Argentino, entre Boulevard y Torino, se encuentran los cajeros del Banco San Juan y la gente acostumbra a estacionar en doble fila para ingresar a los mismos. "Ahora es imposible que haya un auto parado en doble fila en este sector porque dificulta el paso de los colectivos y demás vehículos de gran porte. Por eso estamos ordenando el tránsito en esta zona en forma permanente para evitar inconvenientes. También nos encargamos de decirle a la gente dónde debe tomar el colectivo", dijo Esteban Ortiz, inspector del área de Seguridad Vial de la Municipalidad de Rawson.



Entre el público más afectado por este corte en Boulevard Sarmiento y Pasaje Argentino se encuentran los chicos que asisten al Colegio Juan Pablo II. Los que viajan en colectivo deben bajarse una cuadra antes (antes lo hacían frente al edificio escolar) y los que van caminando tardan varios minutos en cruzar esta esquina por el intenso tránsito que hay actualmente.

Los testimonios

SARA MUÑOZ

Pasajera del 15

"Creo que deberían haber informado más sobre este corte de calle para que no nos agarrara tan de sorpresa. Di varias vueltas hasta poder encontrar por dónde pasa ahora el 15 que va para la ciudad".

DANIELA ORELLANO

Pasajera del 50

"Este corte causa algunos trastornos, pero por suerte el personal de Seguridad Vial de la Municipalidad de Rawson ordena el tránsito y con mucha amabilidad te explican el nuevo recorrido de los colectivos".

SARA VILLAFAÑE

Pasajera del 49

"No sabía del corte y por eso tuve que caminar un par de cuadras para encontrar la nueva parada del 49. Pero, no me quejo porque este desvío es por una obra que parece importante para el departamento".